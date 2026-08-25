Defensa suma más de 226 mdp decomisados y 20 toneladas de cocaína aseguradas
De acuerdo con la Defensa, en la presente administración se han decomisado 226 millones 224 mil 865 pesos y 20 toneladas 342 kilos de cocaína
Como resultado de los operativos realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en la presente administración se han decomisado 226 millones 224 mil 865 pesos y 20 toneladas 342 kilos de cocaína, de acuerdo con cifras actualizadas por parte de la dependencia.
Detalló que, de octubre de 2024 a la fecha, en acciones contra grupos del crimen organizado y de apoyo a la seguridad en los estados, también se han asegurado 25 mil 764 armas de fuego; 4 millones 610 mil 760 cartuchos, 114 mil 626 cargadores y 47 mil 659 vehículos.
En materia de aseguramiento de drogas, además de las más de 20 toneladas de cocaína, se han decomisado 128 toneladas 964 kilos de mariguana y 147 toneladas 744 kilos de metanfetamina.
La Defensa indicó que, con estos resultados de las acciones realizadas por elementos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y la Guardia Nacional se debilitan las estructuras criminales.
Como ejemplo de estos operativos, la dependencia informó que personal asignado a las comandancias de la Tercera Región y de la Décima Zona militares, aseguraron armas, drogas y dinero en efectivo, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Peñón Blanco, Durango.
Se detalló que fueron aseguradas dos armas de fuego, una corta y otra larga; 145 cartuchos, ocho cargadores, 14 mil 800 dosis de presunta metanfetamina; 3 mil 098 dosis de posible cocaína y 2 mil 510 dosis de una hierba verde con características de la mariguana.
También se decomisaron 474 cigarrillos de la misma hierba; así como 2 millones 113 mil pesos en efectivo, un vehículo y diverso equipo táctico.
La Defensa indicó que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en el municipio de Durango, para el inició de la carpeta de investigación.
Caen cuatro con 12 armas y mariguana en Durango
En días pasados, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas en posesión de armas de fuego, equipo balístico y más de seis kilos de presunta mariguana, durante un operativo realizado en el municipio de Mapimí, en el estado de Durango.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó, a través de las comandancias de la Tercera Región y Décima Zona Militares, que las capturas se realizaron el pasado 15 de agosto, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Se detalló que en el operativo fueron aseguradas 12 armas, ocho largas y cuatro cortas; 87 cargadores; 4 mil 715 cartuchos de diversos calibres; así como 6.665 kilos de presunta mariguana, un vehículo y equipo táctico diverso.
La Defensa indicó que las cuatro personas detenidas, las armas y la presunta droga asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Gómez Palacio, para el inicio de las investigaciones, las acciones periciales pertinentes y determinar la situación jurídica de los indiciados.
La dependencia destacó que el operativo se realizó con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad de Durango.