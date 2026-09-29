Chihuahua mantiene clases a distancia por fuertes lluvias y torbellinos

El gobierno de Chihuahua mantiene suspendidas las clases en escuelas de niveles básicos hasta media superior por las tormentas de lluvia y vientos que han causado estragos en varios municipios del estado.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) determinó que este martes 29 de septiembre las actividades educativas en el turno vespertino en la ciudad de Chihuahua y municipios aledaños se desarrollen en modalidad a distancia.

La decisión responde a las condiciones climatológicas previstas para la región, a fin de evitar traslados que pudieran representar un riesgo para estudiantes, familias y personal educativo.

Durante la jornada, cada plantel mantendrá comunicación con madres, padres de familia y tutores para dar continuidad a las actividades académicas mediante los mecanismos de trabajo a distancia definidos por cada comunidad escolar.

Las alertas meteorológicas por tormentas repentinas y ráfagas de viento de alta velocidad en la región central de Chihuahua generan episodios de alta peligrosidad vial debido al rápido desbordamiento de arroyos urbanos —como el Canal Chuvíscar— y al desprendimiento de láminas, ramas y cableado eléctrico.

Ante la presencia de sistemas frontales o remanentes ciclónicos en el norte del país, las autoridades educativas aplican protocolos de resguardo domiciliario para evitar emergencias durante las horas de mayor intensidad del viento y en los horarios de entrada y salida de los planteles escolares.