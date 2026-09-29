Chihuahua mantiene clases a distancia por fuertes lluvias y torbellinos
La suspensión de actividades presenciales abarca desde el nivel básico hasta la educación media superior.
El gobierno de Chihuahua mantiene suspendidas las clases en escuelas de niveles básicos hasta media superior por las tormentas de lluvia y vientos que han causado estragos en varios municipios del estado.
La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) determinó que este martes 29 de septiembre las actividades educativas en el turno vespertino en la ciudad de Chihuahua y municipios aledaños se desarrollen en modalidad a distancia.
La decisión responde a las condiciones climatológicas previstas para la región, a fin de evitar traslados que pudieran representar un riesgo para estudiantes, familias y personal educativo.
Durante la jornada, cada plantel mantendrá comunicación con madres, padres de familia y tutores para dar continuidad a las actividades académicas mediante los mecanismos de trabajo a distancia definidos por cada comunidad escolar.
Las alertas meteorológicas por tormentas repentinas y ráfagas de viento de alta velocidad en la región central de Chihuahua generan episodios de alta peligrosidad vial debido al rápido desbordamiento de arroyos urbanos —como el Canal Chuvíscar— y al desprendimiento de láminas, ramas y cableado eléctrico.
Ante la presencia de sistemas frontales o remanentes ciclónicos en el norte del país, las autoridades educativas aplican protocolos de resguardo domiciliario para evitar emergencias durante las horas de mayor intensidad del viento y en los horarios de entrada y salida de los planteles escolares.