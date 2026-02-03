Alcaldesa Alicia Guerrero sufre ataque a balazos y sobrevive

La presidenta municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, Alicia Guerrero Hernández, fue víctima de un ataque armado durante la madrugada de este martes, cuando circulaba sobre la autopista Amozoc-Perote, a la altura del municipio tlaxcalteca de Cuapiaxtla. La edil se dirigía a una reunión en el Senado de la República, en la Ciudad de México, cuando su vehículo fue interceptado por sujetos armados.

A pesar de la agresión, la alcaldesa resultó ilesa, mientras que su chofer, identificado como Marcelo “N”, sufrió heridas por arma de fuego y logró conducir hasta recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró alrededor de las 4:00 horas, cuando individuos armados interceptaron la camioneta en la que viajaba la funcionaria y abrieron fuego en al menos diez ocasiones. La unidad, una Volkswagen Tiguan, presentó impactos de bala confirmados, principalmente en la carrocería.

Durante la agresión, el conductor fue lesionado por proyectiles en el tobillo derecho y en la cintura, sin embargo, continuó la marcha hasta la caseta de cobro de Cuapiaxtla, donde los ocupantes solicitaron auxilio.

Atención médica y estado de salud

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a Marcelo “N”, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General de Huamantla. Su estado de salud fue reportado como reservado, mientras que Alicia Guerrero Hernández y el resto de sus acompañantes no presentaron lesiones físicas.

En el vehículo también viajaban el director de Seguridad Pública municipal, la tesorera, y la asistente personal de la alcaldesa, quienes fueron identificados por las autoridades tras el arribo de los cuerpos de seguridad.

Intervención de la Guardia Nacional

Elementos de la Guardia Nacional, adscritos a la División Carreteras, acudieron al sitio tras el reporte del ataque y realizaron entrevistas a los ocupantes del vehículo, entre ellos la presidenta municipal, Alicia Guerrero, el director de seguridad Cupertino “N”, la tesorera Sandra Luz “N” y la asistente María Irene “N”.

De manera inmediata se desplegó un operativo de búsqueda en la zona para localizar a los responsables; no obstante, no se reportaron detenciones en una primera fase.

Las autoridades exhortaron a la alcaldesa a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, ya sea de Puebla o Tlaxcala, según corresponda la competencia territorial, a fin de que las investigaciones avancen conforme a derecho.

Hasta el momento, la naturaleza del ataque continúa bajo investigación. Las líneas iniciales, aún no confirmadas oficialmente, contemplan un atentado directo contra la funcionaria o un intento de robo. Se espera que en las próximas horas las instancias de procuración de justicia emitan información adicional que permita esclarecer los hechos.

Cabe señalar que el Gobierno del Estado de Puebla no ha emitido, hasta ahora, una postura oficial sobre la agresión sufrida por la alcaldesa, quien pertenece al partido Morena y gobierna el municipio para el periodo 2025–2027.

