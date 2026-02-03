En acto cívico, sujetos armados ingresan a primaria en Veracruz y se llevan a un hombre

En un nuevo golpe a la seguridad en Veracruz, un comando armado ingresó la mañana de este lunes a la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la comunidad de Zacate Colorado, y se llevó por la fuerza a un hombre identificado como Jimmy.

La violenta incursión ocurrió frente a decenas de niñas, niños y docentes, quienes quedaron expuestos, en total indefensión, mientras se realizaban los honores a la bandera.

De acuerdo con testimonios, los agresores entraron sin resistencia al plantel, cruzaron el patio donde se desarrollaba el acto cívico y sacaron a la víctima ante el pánico generalizado. El personal docente intentó resguardar a los menores, pero la irrupción fue tan rápida que no hubo margen de reacción.

Las clases fueron suspendidas de inmediato. Madres y padres llegaron desesperados a recoger a sus hijos, denunciando que la escuela no cuenta con vigilancia, pese a que la región ha registrado hechos violentos en los últimos meses.

Elementos de la Policía Estatal arribaron minutos después, cuando los responsables ya habían escapado. Más tarde se sumaron integrantes de la SEDENA, quienes implementaron un operativo en la zona sin resultados hasta el momento. No hay detenidos, no hay rastro de la víctima y no hay claridad sobre cómo un grupo armado pudo entrar una escuela primaria sin ser detectado.

El caso exhibe nuevamente la vulnerabilidad de las escuelas en zonas rurales de Veracruz, donde comunidades enteras han denunciado la ausencia de protocolos de seguridad y la falta de presencia policial. Organizaciones civiles advierten que la violencia ha alcanzado espacios que antes se consideraban intocables, como centros educativos, actos cívicos y principalmente, que los menores ahora son espectadores de estos hechos de violencia.

