Alcaldes se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional

A las 11:15 horas ingresaron a Palacio Nacional 100 presidentes municipales para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum con el fin de reforzar la coordinación en materia de seguridad en sus localidades.

Los alcaldes confirmaron que fueron convocados por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa, con la intención de mejorar la coordinación con el gobierno federal y con los gobiernos estatales en el combate a la inseguridad.

Janecarlo Lozano, alcalde de la Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, expuso que este reforzamiento de la seguridad se da por la cercanía del torneo mundialista que arranca el 11 de junio. Azucena Cisneros, de Ecatepec, reconoció que aún se debe trabajar para disminuir delitos del fuero común en ese municipio, uno de los más poblados del país.

Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo, Nuevo León, destacó la relevancia de coordinarse con el gobierno estatal y de invertir en modernizar equipos y en capacitación. Ismael Burgueño, de Tijuana, aseguró que esa ciudad fronteriza es cada vez más segura gracias a la coordinación con el gobierno federal.

Los alcaldes ingresaron a Palacio Nacional por la puerta de la calle Moneda 3. La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, ingresó por otra puerta y fue escoltada hasta el Salón Tesorería, donde se desarrolló el encuentro con la titular del Ejecutivo.

vjcm