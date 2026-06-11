Alcalde de Miahuatlán, Oaxaca, resulta herido tras ataque armado

Isidro César Figueroa, alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, resultó herido de un ataque armado directo, cometido por desconocidos, sin embargo, la lesión no ameritó hospitalización porque no pone en riesgo su vida, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

La dependencia asumió la investigación del atentado ocurrido la mañana de este jueves en el centro de Miahuatlán, población de la región Sierra Sur.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, se trató de una agresión con disparos de arma de fuego por parte de personas desconocidas, resultando el edil con una lesión que no pone en riesgo su vida, al igual que una segunda persona, quien acompañaba al alcalde.

Debido a esto, ambas personas fueron trasladadas de forma oportuna a un hospital para recibir la atención médica correspondiente.

La Fiscalía adelantó que se establecieron líneas de investigación sólidas a través de la obtención de videos en los que se observa a los agresores del alcalde y su acompañante, tras los hechos ocurridos en la calle Hidalgo, en el Barrio Arriba de Miahuatlán.

La institución de procuración de justicia realizó todas las acciones ministeriales conducentes, manteniendo activos los protocolos de investigación inmediata y el despliegue en campo de equipos multidisciplinarios para la recolección y procesamiento de indicios criminalísticos.

Estas labores se ejecutan en estrecha coordinación interinstitucional con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad estatal y federal, sumando esfuerzos operativos y de inteligencia para lograr la plena identificación, localización y detención de los responsables.

Derivado de estas labores de inteligencia y análisis, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en conjunto con la Policía Estatal y diversas corporaciones, mantienen un despliegue operativo activo en la zona para la búsqueda de los responsables.

Lo anterior, luego de que se lograran identificar las características de los vehículos en los que los agresores emprendieron la huida, por lo que las fuerzas de seguridad continúan de manera ininterrumpida con el rastreo táctico y territorial en la región.