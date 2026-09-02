Alcalde de Comitán presume caballos pura sangre; ‘¿y las calles y falta de agua, cuándo?’

Mientras Comitán de Domínguez enfrenta importantes niveles de pobreza, el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez volvió a generar críticas en redes sociales tras publicar un video en el que presume sus caballos y yeguas, incluida una nueva cría que identifica como hijo de “El Zorro”.

Disfrutando de un gran domingo”, escribió el presidente municipal al acompañar las imágenes, en las que también mostró su afición por los animales.

Una chulada disfrutar de los caballos”, comentó Guillén Domínguez durante la grabación, en la que hizo referencia además a una yegua española, ejemplar perteneciente a una raza reconocida por sus características físicas, aptitudes para la doma y valor genealógico.

La publicación, sin embargo, terminó abriendo otro debate: ¿es momento de presumir caballos o de atender los problemas de Comitán?

“Chulada como las calles de Comitán”

Uno de los comentarios que mejor resumió el tono de las reacciones fue escrito por Alexis Orlando Gordillo, quien respondió directamente a la publicación:

Chulada como las calles de Comitán”.

La frase contrastó las imágenes de los animales mostrados por el alcalde con las condiciones de infraestructura que algunos habitantes aseguran enfrentar en el municipio.

Otros usuarios fueron más directos en sus cuestionamientos.

Abel Morales escribió:

Comitán está de cabeza, pero este pobre señor ahí presumiendo su nueva adquisición hay humildemente comprado con el sudor de su frente”.

Luis García, por su parte, lanzó una petición al presidente municipal:

Disfrutar con el dinero del pueblo viejo… ponte a arreglar Comitán, mejor”.

Y Aníbal Alvares Arguello incluso planteó una alternativa:

Que venda todos esos animales para reparar las bombas de agua”.

Estos comentarios representan opiniones de usuarios de redes sociales y no prueban por sí mismos que los caballos del alcalde hayan sido adquiridos con recursos públicos.

La pobreza que contrasta con la publicación

El debate cobra mayor dimensión cuando se coloca frente a los indicadores sociales de Comitán de Domínguez, Chiapas.

De acuerdo con los datos del censo citados para el municipio en 2020, 18.6% de la población vive en pobreza extrema y 50.1% en pobreza moderada.

Es decir, alrededor de siete de cada diez habitantes se encuentran dentro de alguna condición de pobreza, de acuerdo con esos indicadores.

Ese contexto fue precisamente el que algunos usuarios utilizaron para cuestionar que el presidente municipal dedicara una publicación pública a mostrar su patrimonio y afición ecuestre.

La discusión no se centró únicamente en los caballos, sino en las prioridades que los ciudadanos esperan de quien encabeza el gobierno municipal.

¿Cuánto cuesta un caballo español?

Otro elemento que alimentó las reacciones fue el posible valor económico de los ejemplares.

Según información difundida por el espacio especializado en Facebook De Caballos, que cuenta con más de 600 mil seguidores, un ejemplar Pura Raza Española (PRE) en México puede encontrarse generalmente entre 70 mil y 350 mil pesos, aunque algunos caballos de líneas destacadas o entrenados para disciplinas de alta escuela pueden alcanzar precios superiores.

El valor de un caballo no depende únicamente de su raza.

Factores como contar con registro y pedigree, la edad, el nivel de doma, la línea genética y las características reproductivas pueden modificar considerablemente su precio.

Un potro o una yegua joven puede ubicarse, de acuerdo con esa referencia, entre 70 mil y 120 mil pesos, mientras que un ejemplar entrenado para competencia o alta escuela puede elevar considerablemente su valor.

Las líneas genéticas especiales y los sementales reproductores también pueden alcanzar precios superiores, además de generar costos asociados a servicios de reproducción.

Y después de la compra viene otro gasto: alimentación, instalaciones, atención veterinaria, herrado, entrenamiento y cuidados especializados.