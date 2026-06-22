Alcalde se disculpa tras ser captado agrediendo a un mesero en taquería de San Pedro

Por Gerardo Burgoa / Sissi Tirado

El alcalde de El Carmen, Nuevo León, Gerardo de la Maza, ofreció una disculpa pública luego de que se difundiera un video en el que aparece agrediendo a un mesero dentro de la taquería Los Focos Amarillos, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad y viralizadas en redes sociales, muestran al edil protagonizando una discusión con personal del establecimiento durante la madrugada del pasado 15 de junio. En el video se observa cómo se acerca a uno de los trabajadores y lo toma del cuello en medio de un altercado que ocurrió frente a clientes y empleados.

La difusión del material generó una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la conducta del funcionario y exigieron una explicación sobre lo ocurrido.

Ante la polémica, De la Maza emitió un comunicado en el que reconoció que actuó de manera incorrecta y asumió responsabilidad por sus acciones.

Excélsior

“Mi comportamiento fue incorrecto. Me dejé llevar por la emoción y la impotencia del momento. Nada de eso justifica la forma en que actué”, expresó el alcalde en el documento difundido a través de sus canales oficiales.

En el mismo mensaje, ofreció disculpas al mesero involucrado, al resto del personal de la taquería, al propietario del negocio y a los comensales que presenciaron el incidente.

El edil señaló que el conflicto se produjo en una situación relacionada con su hija; sin embargo, reconoció que ello no justificaba la agresión. Hasta el momento no existe una versión pública detallada por parte del establecimiento sobre las circunstancias que originaron la confrontación.

Reproducir Agresión alcalde

De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, el altercado ocurrió en la sucursal de Los Focos Amarillos ubicada sobre la avenida José Vasconcelos, una de las zonas de mayor actividad comercial y gastronómica de San Pedro Garza García.

El caso no quedó únicamente en la discusión pública. Tras la difusión de las imágenes, ciudadanos y actores políticos solicitaron que se investiguen los hechos, mientras que también trascendió la presentación de denuncias por presunta violencia física y abuso de autoridad.

La controversia ha colocado bajo escrutinio al alcalde emanado de Movimiento Ciudadano, quien enfrenta cuestionamientos por una conducta que quedó registrada en video y que él mismo reconoció como inapropiada. Mientras tanto, se espera que las autoridades determinen si existen consecuencias legales derivadas del incidente.