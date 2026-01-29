Albañil muere aplastado por una barda

Un hombre murió la tarde de este jueves luego de que una barda colapsara dentro de una obra en construcción ubicada al sur de Monterrey, Nuevo León, en lo que fue catalogado como un accidente laboral.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Montecarlo, en la colonia Las Torres 4, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras el reporte de una persona lesionada por la caída de una estructura.

De acuerdo con el informe oficial, al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey encontraron a un trabajador que había quedado prensado entre una barda perimetral y una losa de concreto que colapsó mientras realizaba labores de demolición.

La víctima se encontraba en la parte superior del inmueble, efectuando ranuras en la losa con la intención de debilitarla de forma controlada, sin afectar la barda posterior del predio.

Sin embargo, durante el proceso, la losa cedió de manera repentina y cayó sobre el trabajador, quien quedó atrapado por el brazo y la cabeza entre los escombros y la barda.

Paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar realizaron la valoración médica correspondiente, pero confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, presentando un traumatismo craneoencefálico severo.

Las autoridades detallaron que, al momento del accidente, en el área se encontraba una máquina excavadora, la cual permanecía apagada y no estaba en operación cuando ocurrió el colapso. La zona fue acordonada para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia y evitar riesgos adicionales tanto para los rescatistas como para otros trabajadores.

Tras la confirmación del fallecimiento, elementos de Fuerza Civil asumieron el control del sitio, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), así como de la Dirección de Inspecciones de la Secretaría del Trabajo realizaban las diligencias correspondientes que permitan esclarecer las condiciones en las que se desarrollaban los trabajos.

La víctima fue identificada como Francisco, de 54 años de edad, quien se encontraba desempeñando labores propias de la obra al momento del incidente. Su cuerpo fue posteriormente trasladado para los procedimientos legales correspondientes.

Al lugar acudieron diversas corporaciones de auxilio y seguridad, entre ellas Protección estatal y municipal, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Bomberos de Nuevo León y Fuerza Civil.

Hasta el momento se desconoce si el hombre portaba el equipo necesario para laborar en una obra en construcción, pero serán las autoridades correspondientes quienes determinen lo sucedido y así deslindar responsabilidades.

