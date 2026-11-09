La alianza Aeroméxico-Delta suma rutas a EU desde CDMX

A partir de junio de 2027, la alianza entre Aeroméxico y Delta realizará vuelos directos hacia Nashville, Nueva Orleans y San Juan, además de un segundo vuelo diario a Austin, Texas.

Con estas incorporaciones, la empresa conjunta alcanzará una oferta total de 30 destinos conectados de forma directa entre la Ciudad de México y Estados Unidos.

Aeroméxico será el único operador en ofrecer vuelos directos sin escalas desde la Ciudad de México hacia Nashville, Nueva Orleans y San Juan, operando cuatro frecuencias semanales en cada una de estas rutas.

“Hace casi 60 años, el Caballero Águila aterrizó por primera vez en Estados Unidos. Y hoy me da mucho gusto compartirles que seguimos sumando destinos para fortalecer la conectividad entre ambos países. Como parte de nuestro compromiso por ofrecer a los pasajeros mayores alternativas de viaje, y gracias a la alianza que mantenemos con Delta Air Lines, a partir de junio de 2027, abriremos tres nuevas rutas desde Ciudad de México”, apuntó Andrés Conesa, director general de Aeroméxico.

Conectividad

Por su parte, Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, destacó que la incorporación de Nashville, Nueva Orleans y San Juan a la red transfronteriza permitirá brindar mayores opciones de conectividad, acercando a los pasajeros a destinos con identidad única.

“En conjunto con Delta seguiremos explorando mercados y creando mayores conexiones que fortalezcan el turismo y los lazos entre México y los Estados Unidos”.

Las rutas hacia Nashville y Nueva Orleans iniciarán operaciones el 13 y 17 de junio de 2027, respectivamente, utilizando aeronaves Embraer 190 con capacidad para 99 pasajeros, de los cuales 11 corresponden a clase Premier.

Por su parte, la conexión hacia San Juan comenzará el 24 de junio con equipos Boeing 737 MAX 8, configurados para 166 pasajeros y 16 en clase Premier.

En el mercado texano, a partir del 3 de junio se sumará un segundo vuelo diario a Austin operado con equipos Boeing 737 MAX 8. Con este incremento y los servicios existentes hacia Dallas/Fort Worth, Houston y San Antonio, la aerolínea operará un total de seis vuelos diarios desde la Ciudad de México hacia Texas.

Alex Antila, vicepresidente para Latinoamérica en Delta, indicó que la compañía mantiene un crecimiento constante y, actualmente, opera más de 60 salidas diarias en los días de mayor demanda hacia casi 30 destinos. “La incorporación del segundo vuelo de Aeroméxico impulsará aún más este crecimiento”.

Luz verde

Este es el segundo paquete de rutas que anuncia la alianza luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) levantara el veto a las empresas mexicanas para poder abrir nuevos vuelos hacia ese país. La incorporación de San Juan, Nashville y Nueva Orleans se suma a los recientes anuncios de las rutas directas a Portland, Orange County y Fort Lauderdale desde la Ciudad de México.