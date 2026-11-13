Policías de Huautla, Hidalgo, amenazan con suspender operaciones por falta de equipo

Por la falta de uniformes, las condiciones de las patrullas y presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a seguridad pública, policías municipales de Huautla, Hidalgo, se manifestaron en las instalaciones de la Presidencia Municipal y la comandancia.

La protesta fue protagonizada por 38 elementos, quienes colocaron cartulinas en los accesos de ambos inmuebles para exponer sus demandas y anunciar que mantienen sus actividades bajo protesta.

Entre sus exigencias se encuentran la entrega de uniformes, la reparación de las unidades policiales y mejores condiciones laborales. Además, solicitaron una auditoría al presupuesto asignado a la corporación para conocer el destino de los recursos públicos.

Los uniformados advirtieron que, de no recibir una respuesta del alcalde Jorge Alberto Hernández Cortés, podrían suspender las labores operativas.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido información oficial sobre la protesta ni sobre las solicitudes presentadas por los integrantes de la corporación.