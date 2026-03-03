Acusan derrame de hidrocarburo en franja costera

PAJAPAN, Ver.— Un derrame de hidrocarburo alcanzó desde la tarde del domingo la franja costera de Pajapan, que dejó grandes cantidades de chapopote en playas como Peña Hermosa, Playa Linda, Jicacal y Barrillas. Autoridades municipales confirmaron que la afectación es grave y que el fenómeno continúa avanzando hacia la costa.

“Tenemos mucho chapopote en toda la playa de Pajapan… es algo grave”, declaró el presidente municipal José Luis González Hernández, durante un recorrido por la zona contaminada. Explicó que las primeras manchas comenzaron a aparecer la tarde-noche del domingo y que para la mañana de ayer, el material se multiplicó, impulsado por la marea.

De acuerdo con pescadores de la región, la mancha principal se ubica aproximadamente a siete millas mar adentro, por lo que se prevé que en las próximas horas siga arribando más hidrocarburo a la línea de costa. “En otros años ha habido, pero en mínimas condiciones; ahora sí les está afectando mucho”, señaló el alcalde al referirse al impacto directo en la actividad pesquera.

El gobierno municipal informó que las autoridades enviarán personal a los puntos afectados para realizar inspecciones preliminares. Además, Pajapan iniciará el protocolo para interponer denuncias ante Semarnat y Profepa, una vez que se integren las pruebas y evidencias del derrame.

Las autoridades estiman que al menos 100 pescadores ya resultaron afectados por la contaminación, que impide la captura y daña redes y embarcaciones. La comunidad teme que el derrame se extienda y comprometa también la actividad turística en los próximos días, en vísperas de las fiestas patronales que atraen visitantes y bañistas.

Organizaciones ambientales advirtieron que la presencia de hidrocarburos puede afectar fauna marina, aves costeras y manglares si no se actúa con rapidez.

Mientras se esperan los dictámenes técnicos y la intervención de instancias federales, la zona permanece en vigilancia y se pide a la población evitar el contacto con el chapopote y no ingresar al mar.