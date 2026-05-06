Se agudiza la crisis en Durango: cuatro pilares de demandas ciudadanas persiguen al gobernador Esteban Villegas

En 2026, la administración del gobernador Esteban Villegas Villarreal en Durango enfrenta una intensa presión ciudadana concentrada en cuatro frentes críticos: la seguridad pública ante el repunte de la violencia familiar, el acceso a vivienda, la exigencia de transparencia presupuestaria y la deuda en justicia social.

De estos, la atención a la violencia familiar y de género se ha posicionado como el reto más urgente y un punto de quiebre para las familias, que reclaman acciones firmes, prevención directa y justicia para las víctimas de desaparición y agresiones.

Alarma por aumento sostenido de violencia familiar

La violencia familiar se consolida como uno de los principales problemas de seguridad y salud pública en Durango para el presente año. Los reportes del primer bimestre de 2026 señalan un aumento sostenido en las denuncias.

Se han registrado reportes de hasta 400 denuncias mensuales por violencia familiar en los primeros meses de 2026, siendo uno de los delitos con mayor incidencia en el estado.

En los primeros meses de 2026, se han registrado al menos cinco feminicidios en el estado, con casos ocurridos en municipios como Durango, Gómez Palacio, O, y Tamazula.

Durango cerró el año 2025 con 4,914 casos de violencia familiar, posicionándose en el lugar 19 a nivel nacional. La violencia psicológica es la forma más ejercida, pero también la menos identificada, de acuerdo con la OEM.

Se mantiene activa la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 16 municipios, incluyendo Durango, Gómez Palacio y Lerdo. A finales de 2025, también se reportó un incremento en la atención de casos de abuso y violencia familiar contra menores de edad.