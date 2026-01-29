Aguascalientes, entre los líderes del crecimiento económico en México

¡Buenas noticias para Aguascalientes! La entidad registró un crecimiento anual de 2.3 por ciento en su actividad económica durante el tercer trimestre de 2025, ubicándose entre los primeros lugares del país con mayor incremento, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La gobernadora Tere Jiménez señaló que la economía de Aguascalientes muestra un dinamismo favorable frente al contexto económico general del país, que en promedio registró una disminución anual de 0.1 por ciento en el periodo de referencia.

Añadió que estos resultados son fruto del esfuerzo conjunto entre el sector productivo y el gobierno, respaldado por políticas públicas estratégicas y por el talento humano altamente competitivo de la entidad, lo que reafirma a Aguascalientes como uno de los polos con mejor desempeño económico en México.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, puntualizó que, en el acumulado de los primeros nueve meses de 2025, Aguascalientes registra un crecimiento de 1.5 por ciento, cifra muy superior al 0.1 por ciento que acumula el país.

Agregó que la entidad suma tres trimestres consecutivos con variación anual positiva, lo que consolida una tendencia de crecimiento continuo, impulsada principalmente por sectores clave como la construcción, las manufacturas, el comercio y los servicios.

