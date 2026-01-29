Presenta diputados del PT agenda legislativa

El coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, informó que para el próximo periodo de sesiones, a iniciar el domingo, será prioridad de su bancada defender los derechos laborales de la clase trabajadora.

Sin incluir aún el tema de la reforma electoral en sus propuestas, el petista adelantó que seguirán impulsando la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

“Las y los diputados federales del Partido del Trabajo promoveremos, para el próximo periodo ordinario de sesiones, una agenda legislativa que pondere los ideales de izquierda, que favorezca a los sectores más vulnerables, que acerque a la verdadera justicia social; así como continuar la lucha contra la desigualdad; y, además, impulsar un desarrollo amigable y resiliente con el medio ambiente”, afirmó el diputado Sandoval Flores.

El líder parlamentario también aseguró que continuarán respaldando la agenda feminista de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, porque aún existe una evidente desigualdad de género.

Consideró que resulta fundamental poner al centro los derechos de las mujeres, a fin de sentar las bases para una verdadera equidad.

“En materia de medio ambiente, seguimos apoyando la transición hacia un modelo más verde, sustentable y de prosperidad compartida. Vamos a impulsar modificaciones a la ley que permitan más proyectos de energías renovables y la construcción de mayor infraestructura verde”, detalló el congresista.

Finalmente, Sandoval Flores abundó que el PT priorizará el bienestar social de la ciudadanía, a través de reformas que aseguren la reducción de la desigualdad y mejoren la calidad de vida de los sectores más vulnerables, convirtiendo a México en un país de oportunidades, donde el futuro sea inclusivo, equitativo y justo.