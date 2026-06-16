¡Alerta! Descargas de aguas negras contaminan la Presa Valle de Bravo, la más grande del Sistema Cutzamala

La Presa Valle de Bravo está recibiendo desde la semana pasada grandes descargas de aguas negras, que ponen en riesgo la calidad del agua que llega al Sistema Cutzamala, encargado de suministrar el recurso a cinco millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México.

Guillermo Merino de Villasante, coordinador general de Voz de la Naturaleza Valle de Bravo A.C., denunció que esta alarmante situación compromete además el abastecimiento, la llegada de turismo y la conservación ambiental en la región poniente/suroeste del territorio mexiquense.

Destacó que en recorridos de campo realizados en los últimos días han podido documentar escurrimientos y evidencias visibles de contaminación en el emblemático Lago de Valle de Bravo o Presa Miguel Alemán, la más grande del Sistema Cutzamala.

Explicó que las descargas de aguas negras, que provienen de los cárcamos OB1, PB2 y PB5, van a dar al embalse por el rumbo de la Capitanía de Puerto y las zonas de San Gaspar, El Coporito, Bugambilias Scota y La Balsa.

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La problemática no es consecuencia de un fenómeno natural, sino del deterioro y la insuficiente operación de la infraestructura encargada de recolectar, conducir y tratar las aguas negras generadas en el municipio", detalló.

Guillermo Merino de Villasante reveló que las averías en los cárcamos y sistemas de bombeo se deben a la falta de mantenimiento, en momentos en que aparentemente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está negociando la renovación del contrato con la empresa Cutza, de Grupo Urisa, que brinda el servicio desde hace muchos años.

Ante esta problemática, el coordinador general de Voz de la Naturaleza Valle de Bravo A.C. hizo un llamado urgente a las autoridades responsables para atender las fallas existentes, transparentar el estado real del sistema de saneamiento y detener las descargas que continúan afectando la salud ambiental de la Presa Valle de Bravo.

Sin saneamiento no hay Lago y sin Lago no hay futuro para Valle de Bravo", advirtió.

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Almacenamiento

El Sistema Cutzamala cuenta actualmente con 536.443 millones de metros cúbicos de agua disponibles para el Valle de México, equivalente al 68.55 por ciento de llenado.

En la última semana ganó 7.539 millones de metros cúbicos de agua, gracias a las lluvias y escurrimientos por la temporada de huracanes 2026.

La fase de recuperación de su almacenamiento, después de ocho meses de estiaje, comenzó el pasado 4 de junio, según dio a conocer el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Al 15 de junio de 2026, la Presa Valle de Bravo tiene 77.37 por ciento de llenado, la Presa Villa Victoria 63.79 por ciento y la Presa El Bosque 55.74 por ciento.