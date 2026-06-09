Gracias a las lluvias comienza la fase de recuperación del Cutzamala

Tras ocho meses consecutivos de reducciones por la época de estiaje, el Sistema Cutzamala comenzó el pasado 4 de junio la fase de recuperación de su almacenamiento gracias al inicio de la Temporada de Lluvias 2026.

La presa Valle de Bravo cuenta con 77 por ciento de llenado Foto: Especial

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), las presas del Sistema Cutzamala comenzaron ya a recibir caudales de entrada provenientes de escurrimientos.

La presa Valle de Bravo cuenta con 77 por ciento de llenado Foto: Especial

El balance es positivo

"Dado que actualmente los volúmenes que ingresan superan a los que se extraen, el balance neto resulta positivo, lo que se traduce en un incremento gradual del almacenamiento", informó el OCAVM a Excélsior.

Sistema Cutzamala Ernesto Méndez

El Sistema Cutzamala registra actualmente un volumen total de almacenamiento de 528.904 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a 67.59 por ciento, lo que significa que del 4 de junio a la fecha ganó 3.315 millones de metros cúbicos de agua, la primera cifra positiva desde el 1 de noviembre de 2025.

Para hacer frente a la época de estiaje y la actual onda de calor, el Sistema Cutzamala incrementó el bombeo de 15 mil a más de 16 mil 500 litros por segundo de agua potable al Valle de México. Foto: Cuartoscuro

Con el repunte, la Presa Valle de Bravo registra 77.28 por ciento de llenado, Villa Victoria 62.89 por ciento y El Bosque 53.02 por ciento.

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México agregó que hasta el momento se mantiene el gasto normal en la región, de alrededor de 15 mil litros por segundo, pero con la posibilidad de incrementar el bombeo en caso de ser necesario para atender a los visitantes al Mundial de Futbol.