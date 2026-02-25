Agresores confundieron objetivo en bar Zona de Despecho en Puebla: Fiscalía del Estado

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que los agresores del ataque armado afuera del bar “Sala de Despecho”, en la zona de Angelópolis, confundieron a su objetivo, en un hecho que dejó tres personas muertas y cinco lesionadas.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las víctimas no eran el blanco del atentado, sino que fueron alcanzadas por error debido a la similitud del vehículo en el que viajaban con el utilizado por la persona que era el objetivo original.

En conferencia de prensa, autoridades informaron que se desplegó un operativo tras el ataque que permitió la detención de cuatro probables responsables, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con dos motocicletas presuntamente relacionadas con la agresión.

La FGE precisó que los detenidos fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Las investigaciones establecieron que la agresión fue perpetrada por la célula delictiva conocida como “La Barredora”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante las diligencias, la Fiscalía recabó y analizó más de 74 horas de videograbaciones, realizó entrevistas a familiares y testigos, además de peritajes en criminalística, balística y química forense. También se efectuaron dictámenes de necrocirugía y médico legal, así como un cateo en un inmueble relacionado con los hechos.

Ataque, por confusión

La Fiscalía detalló que el pasado 14 de febrero, las víctimas salieron del bar y abordaron una camioneta blanca, marca Mercedes Benz, con placas del estado de Chiapas. Minutos después, se cruzaron con el verdadero objetivo y sus acompañantes.

Posteriormente, cuatro sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra el vehículo, privando de la vida a tres personas e hiriendo a cinco, para después huir rumbo a la avenida Hermanos Serdán, en dirección al Río Atoyac”, detalló la dependencia.

Así ocurrió el ataque el 14 de febrero en Angelópolis

El ataque se registró la madrugada del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, afuera del bar ubicado sobre avenida Osa Mayor, en inmediaciones de la zona turística de la Estrella de Puebla.

Reportes oficiales señalaron que los hechos ocurrieron entre las 02:20 y 04:00 horas, cuando las víctimas salían del establecimiento nocturno y se disponían a abordar una camioneta Mercedes Benz blanca.

En ese momento, cuatro sujetos que viajaban en motocicletas se aproximaron y realizaron múltiples disparos contra los ocupantes del vehículo. Tres personas, identificadas como Gisele, Joaquín y Emmanuel murieron en el lugar, mientras que cinco personas más fueron trasladadas a hospitales tras resultar lesionadas.

Luego del ataque, cientos de personas se reunieron en la zona del crimen para orar y exigir paz.

Con velas y veladoras en las manos, los manifestantes corearon: “Queremos paz”, de forma repetitiva, para dejar en claro la demanda y descartar cualquier tinte político en esta reunión realizada en Angelópolis, la zona comercial más importante de esta capital y de los municipios conurbados.

RLO