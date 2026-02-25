El alcalde Andrés Mijes encabezó este miércoles una reunión con síndicos de municipios del área metropolitana, donde convocó a reforzar la coordinación institucional para enfrentar de manera conjunta los retos regionales rumbo al Mundial 2026.

El encuentro, realizado en Escobedo, la Capital de la Transformación, reunió a representantes de Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, San Pedro Garza García y San Nicolás, en un ejercicio de diálogo plural orientado a consolidar una agenda común para la zona metropolitana.

Mijes subrayó que es indispensable trabajar juntos de cara al Mundial 2026, al advertir que Nuevo León no es de una administración, no es el Nuevo León de un partido, sino el mejor Nuevo León de la historia.

En ese contexto, afirmó que la coordinación no puede depender solo de buena voluntad; necesita reglas claras, metas medibles y continuidad institucional que garanticen resultados sostenibles para la ciudadanía.

Reúne Mijes a síndicos metropolitanos y plantea agenda común de coordinación

“Por eso, el Mundial 2026 nos exige actuar como región integrada. Si cada municipio actúa por separado, perdemos eficiencia; si actuamos coordinados, podemos construir el mejor Nuevo León posible.

“La pluralidad aquí representada es una fortaleza cuando se traduce en acuerdos. La ciudadanía espera resultados, espera soluciones responsables y viables”, señaló el edil.

Asimismo, destacó que dentro de esta lógica metropolitana, la 4T Norteña, como modelo de trabajo, establece como prioridad la adecuada consolidación de las obras estratégicas que impactan a toda la región.

También indicó en su mensaje que no basta con iniciar proyectos relevantes; es indispensable asegurar que se concluyan correctamente, que se articulen con la infraestructura existente y que operen con eficiencia una vez entregados.

“Nos reúne una responsabilidad compartida. El crecimiento urbano no distingue colores partidistas. Por eso, hoy más que nunca debemos pasar de tener problemas comunes a tener soluciones comunes”, comentó el edil.

Mijes planteó que la coordinación metropolitana debe asumirse como una alianza amplia: entre municipios; con el Gobierno del Estado; con la iniciativa privada y las empresas; con la academia, y con la ciudadanía. Remarcó que el desarrollo regional se construye desde la colaboración estratégica.

Con este plan de trabajo, agregó, se da cumplimiento a lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar juntos el crecimiento equitativo y consolidar un Nuevo León más fuerte y competitivo.

