Agentes de ICE abaten a mexicano durante redada en Houston; acusan intento de atropello

Agentes de la Oficina de Inmigración y Control Aduanal (ICE, por sus siglas en inglés) mataron con disparos de armas de fuego al mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una redada en un vecindario de Houston.

El Departamento de Seguridad Interior divulgó la versión de los agentes involucrados, sobre que dispararon en defensa propia porque el mexicano indocumentado los habría agredido y embestido.

Junto con Salgado Araujo huían otras dos personas que al parecer resultaron ilesas, pero las autoridades no han proporcionado su versión de los hechos.

El DHS dijo en comunicado que “el 7 de julio de 2026, aproximadamente a las 6:50 am, agentes de ICE intentaron detener un vehículo como parte de una operación de control específica para arrestar a un extranjero ilegal”.

“El conductor del vehículo, Lorenzo Salgado Araujo —un extranjero en situación irregular procedente de México— intentó evadir el arresto. Según la información que estamos recibiendo, embistió un vehículo de ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento por atropellar a un agente, lo que llevó a nuestro agente a disparar su arma en defensa propia”.

“El conductor resultó herido y se contactó de inmediato a los servicios de emergencia. El conductor fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de sus lesiones”, dijo el departamento en comunicado entregado a la filial local de la NBC.

Indicó que el FBI está a cargo de la investigación sobre el incidente y se encuentra en el lugar de los hechos.

Comentó que esta es “una situación en desarrollo, y mantendremos informada a la población cuando haya más información disponible”.