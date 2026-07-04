Van 16 mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE en la segunda presidencia de Trump

El mexicano Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, murió bajo custodia de ICE el 19 de junio, menos de tres días después de que fuera detenido y llevado al Centro de Detención del Condado Webb en Laredo, Texas.

Con el fallecimiento de Alcota ahora suman 16 los mexicanos que han muerto bajo custodia del ICE en lo que va de la segunda administración del presidente Donald Trump.

Han perecido diez mexicanos bajo custodia de esa agencia en lo que va del 2026, y otros diez murieron durante el año pasado.

Alcorta fue detenido y llevado al centro de detenciones el 16 de junio, falleció el 19 y el ICE solo informó seis días más tarde, pero en redes sociales, sin usar canales institucionales o comunicado.

El sheriff del condado de Webb entregó a Alcorta Rodríguez al ICE. El mexicano estuvo en prisión un mes pro faltar a una audiencia ente una corte. Al terminar su sentencia, en lugar de dejarlo en libertad, el sheriff lo entregó a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La agencia no informó la causa de la muerte del mexicano.

Desde que el presidente Trump ocupó el cargo por segunda vez en enero del 2025 a la fecha han muerto 53 migrantes bajo custodia del ICE.

El Gobierno de México se encuentra en proceso de una queja por las muertes de sus connacionales ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

En otra acción legal, el Gobierno de México se sumó como amigus curiae en una demanda colectiva contra el centro de detenciones de Adelanto, al norte de Los Ángeles en California.