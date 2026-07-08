Cobran completo, pero no sesionan: 84% de comisiones del Senado incumple obligación

A pesar que la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento del Senado disponen que las comisiones ordinarias trabajan de manera normal en los cuatro meses de receso del pleno, 84% de las comisiones ordinarias del Senado no han cumplido con esa obligación, pues sólo nueve han sesionado y dos tienen planeado hacerlo este miércoles, mientras el pago de su dieta fue puntual.

El mandato constitucional y legal

El artículo 78 de la Constitución establece que los periodos de receso de los planos en el Senado y la Cámara de Diputados, las comisiones ordinarias se mantienen activas, porque están obligadas a “resolver los asuntos de su competencia”.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dice en el artículo 96 que “las comisiones seguirán funcionando durante los recesos del Congreso y los de la propia Cámara, en el despacho de los asuntos a su cargo”.

Y el Reglamento del Senado hace referencia en tres artículos a la obligación de las comisiones de trabajo a sesionar en periodo de receso, pero en el 218 detalla que “conforme a los plazos establecidos, las comisiones continúan durante los recesos el estudio de las iniciativas, proyectos y proposiciones turnados previamente por el pleno o remitidos por la Comisión Permanente.

Si durante un receso vencen los plazos establecidos sin que se produzca dictamen, el presidente de la mesa da cuenta de ello en el informe a que se refiere el artículo 215 de este Reglamento. El pleno toma conocimiento de los informes generados”, dice.

Y en el 137 dispone que “las comisiones, para el despacho de los asuntos a su cargo, continúan funcionando durante los recesos del Congreso de la Unión. Las comisiones atienden los asuntos que les son turnados por la Comisión Permanente”.

De acuerdo con el diseño constitucional del trabajo en el Poder Legislativo federal, los plenos del Senado y de la Cámara de Diputados tienen dos periodos de sesiones ordinarias: del 1 de septiembre al 15 de diciembre y del 1 de febrero al 30 de abril de cada año.

Y, en el papel, esos periodos son exclusivamente para aprobar los dictámenes que se aprueban en las comisiones, por eso en el marco jurídico que aplica al mundo legislativo, incluso está prohibido que las sesiones de comisiones sean al mismo tiempo que las sesiones del pleno.

En ese diseño constitucional, el principio es que del 16 de diciembre al 31 de enero y del 1 de mayo al 30 de agosto de cada año, las comisiones trabajen en los dictámenes, se discutan con tiempo, con reflexión, se aprueben y se aprueben por el pleno en el periodo ordinario; si alguno de los temas es urgente se solicitan sesiones extraordinarias.

Sin embargo, esa dinámica no se cumple en ninguna de las dos Cámaras del Congreso de la Unión y, en los hechos, se trata de periodos vacacionales para la mayoría de los legisladores federales.

Las comisiones que sí han trabajado

En el Senado, hasta el momento, sólo han trabajado nueve de las 68 comisiones ordinarias: Turismo, que preside el morenista Eugenio Segura; Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que encabeza la morenista Edith López; Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos Primera, del morenista Manuel Huerta; Relaciones Exteriores, del morenista Alejandro Murat; Derechos Humanos, de la morenista Celeste Ascencio.

Sí ha trabajado la Comisión de Turismo del morenista Sergio Segura. Especial

También la de Igualdad de Género, de la morenista Martha Lucía Micher Camarena; la de Justicia, del morenista Javier Corral y la de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, dela morenista Susana Harp, aunque no fue para dictaminar, sino para escuchar a la Secretaria del ramo, Rosaura Ruiz, incluso fue una sesión con diputados federales.

Hoy 8 están programadas para sesionar las comisiones de Economía Circular y Desarrollo Empresarial, que preside el emecista Néstor Camarillo, y la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, de la verdecologista Maki Ortiz.

En el marco jurídico del Senado no existe una disposición expresa que ordene el tiempo en que deben trabajar las comisiones ordinarias. Sin embargo, sí lo hay para la Mesa Directiva, pues establece que debe sesionar la menos una vez a la semana en periodo de sesiones y al menos una vez al mes en periodo de receso. Ese criterio ha sido tomado por generaciones de legisladores como un parámetro para las comisiones ordinarias; es decir, que en el receso deben trabajar al menos una vez al mes.

De las nueve comisiones que concretaron sesiones de trabajo en los primeros dos meses de recesos, la de Pueblos Indígenas y Afromexicanos es la única que ha sesionado dos veces; es decir, una vez al mes. La de Puntos Constitucionales tiene programada una reunión este miércoles, pero no está difundida en la Gaceta del Senado para hacerla pública.

El rezago legislativo y el cobro de dietas

Las 57 comisiones ordinarias restantes no tienen hasta el momento convocatorias a trabajar, incluida la de Estudios Legislativos, que preside el morenista sinaloense Enrique Inzunza, acusado por el gobierno de Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

Pero aun cuando no trabajen, los senadores reciben íntegra su dieta mensual de 132 mil 900 pesos netos, y las subvenciones por sus grupos parlamentarios, así como el pago de asesores y todo tipo de colaboradores.

De los 128 senadores, 36 están en activo, porque son titulares o sustitutos en la Comisión Permanente, donde hay 18 asientos para ellos en cada sesión; el resto debe realizar su trabajo en comisiones, pero sólo lo ha hecho un número reducido, a pesar que las sesiones de trabajo se realizan a distancia; es decir, que no tienen obligación de estar en la Ciudad de México y pueden trabajar desde sus casas.