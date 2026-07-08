Crisis en Chimalhuacán: Vecinos amagan con linchar debido a la inseguridad

La molestia vecinal volvió a estallar en Chimalhuacán, Edomex. Habitantes del Barrio Talabarteros denunciaron que la inseguridad ya rebasó a la administración encabezada por Xóchitl Flores Jiménez, luego de que un presunto ladrón quedó atrapado durante varias horas en lo alto de un poste, tras intentar escapar por las azoteas de varias viviendas.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana sobre la calle Ayotectli, en la colonia Barrio Talabarteros, donde los vecinos escucharon ruidos, alarmas y gritos. Al salir de sus casas, encontraron a un hombre sujeto entre los cables, visiblemente agotado, mientras intentaba evitar ser retenido por los colonos.

Presunto ladrón quedó atrapado durante horas en un poste

De acuerdo con los testimonios recabados en la zona, el sujeto habría ingresado a una vivienda y, al verse descubierto, brincó hacia el poste para escapar. Sin embargo, quedó atrapado en la parte alta de la estructura, donde permaneció cerca de cuatro horas y media, hasta que arribaron policías municipales y elementos de Bomberos.

Un presunto ladrón desató el hartazgo tras quedar atrapado por más de cuatro horas en un poste de luz. Foto: Especial.

El episodio encendió el enojo de los habitantes, quienes acusaron que los robos a casa habitación y los asaltos a transeúntes se han convertido en una rutina.

Señalaron que los delincuentes aprovechan casas de un nivel, marquesinas bajas y jardineras para brincar de azotea en azotea, mientras otros operan en motocicletas contra personas que caminan hacia las paradas de combis, autobuses o del Mexibús.

Se suben por las jardineras, pasan a las marquesinas y de ahí empiezan a brincar de casa en casa, viendo qué pueden robar. Los vecinos ya estamos cansados”, relató Julio Cázares, habitante de la calle Patuani.

Vecinos denuncian abandono e inseguridad en Chimalhuacán

La tensión subió cuando algunos colonos amagaron con hacer justicia por propia mano. Entre gritos y reclamos, advirtieron que, si las autoridades no frenan a los delincuentes, serán los propios vecinos quienes reaccionen. Ante esto, policías municipales les advirtieron que cualquier agresión contra el hombre podría derivar en detenciones.

Foto: Especial

Para los habitantes, esa respuesta refleja una falla de fondo en el gobierno municipal. Acusaron que la policía llega tarde, actúa con tibieza y, en algunos casos, genera desconfianza por señalamientos de corrupción dentro de sus propias filas.

Ya no sabemos si hablarle a la patrulla o defendernos nosotros. Lo que queremos es que cuiden a la comunidad”, expresó uno de los vecinos.

Luis Medina, otro habitante de la zona, aseguró que el operativo se prolongó demasiado y que el presunto ladrón no sería ajeno a otros hechos delictivos en la colonia.

Se quedó ahí como cuatro horas y media. Vinieron bomberos, lo convencieron de bajarse y los policías se lo llevaron. Pero no es la primera vez, es una persona que ya ha cometido varios delitos en la zona”, dijo.

El caso evidenció el hartazgo de los habitantes

Finalmente, el hombre fue bajado con apoyo de los cuerpos de emergencia y entregado a elementos de seguridad pública, quienes lo trasladaron ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica.

El caso dejó al descubierto el hartazgo en una comunidad que ya no solo denuncia robos, sino que también advierte una ruptura con sus autoridades. En Chimalhuacán, los ciudadanos dicen sentirse abandonados por una estrategia de seguridad que no alcanza para contener el miedo ni para evitar que la indignación termine en violencia colectiva, mientras la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez camina por las calles con su propio cuerpo de seguridad.

La problemática en Chimalhuacán

El municipio mexiquense enfrenta una delicada situación en materia de seguridad.

8 delitos en semáforo rojo. De acuerdo con el diagnóstico del Semáforo Delictivo estatal, de los 11 delitos de alto impacto que se monitorean y evalúan de manera mensual en el municipio, 8 de ellos se mantienen bajo alerta máxima, debido a que rebasan las metas de reducción y las medias históricas de la región.

15% aumentó la tasa de inseguridad. Las mediciones acumuladas del SESNSP reflejan que la tasa de incidencia delictiva general en el municipio experimentó un incremento del 15%, lo que posiciona a la demarcación en los primeros lugares de atención prioritaria en el Estado de México.

166 reportes de robo de vehículos. En el desglose de carpetas de investigación mensuales ante la Fiscalía del Estado de México, el robo de unidades motorizadas se mantiene a la cabeza con 166 denuncias formales, convirtiéndose en uno de los delitos patrimoniales con mayor frecuencia.

157 casos de violencia familiar. El tejido social y la seguridad doméstica también muestran focos de alerta sustanciales, registrándose 157 carpetas de investigación por violencia familiar en un periodo mensual, situándose justo por detrás de los delitos de robo y lesiones dolosas en volumen de denuncias.

*mcam