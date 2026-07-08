Cocodrilos en playas mexicanas: por qué aparecen y cómo evitar riesgos

La presencia de cocodrilos en algunas playas mexicanas no debe leerse como una invasión, sino como el cruce entre el hábitat natural de estos reptiles y zonas costeras cada vez más visitadas. En México existen especies como el cocodrilo de río y el cocodrilo de pantano, asociadas a cuerpos de agua como ríos, lagunas costeras, esteros, manglares y zonas de baja corriente.

El punto clave para los vacacionistas es entender dónde aumenta el riesgo. No se trata de pensar que cualquier playa tiene cocodrilos, sino de reconocer áreas sensibles: desembocaduras de ríos, canales, esteros, lagunas costeras, manglares o playas cercanas a zonas de humedal.

Las desembocaduras, canales, lagunas costeras, esteros y manglares son puntos donde puede aumentar la probabilidad de avistamientos. Alexandro Medrano

La temporada de lluvias puede hacer más visible esta convivencia. Al crecer ríos y canales, algunos ejemplares se desplazan hacia bahías o zonas de playa. Por eso las autoridades suelen reforzar llamados de prevención en destinos turísticos donde el mar se conecta con sistemas de agua dulce o salobre.

El crecimiento de ríos y canales durante las lluvias puede desplazar cocodrilos hacia bahías o zonas cercanas a la playa. Alexandro Medrano

Puerto Vallarta se ha convertido en uno de los casos recientes de mayor atención. Protección Civil ha advertido sobre zonas donde puede haber presencia de fauna silvestre, especialmente en áreas cercanas a la desembocadura del río Cuale, río Pitillal y el tramo de Marina Vallarta hacia el río Ameca. En junio de 2026, un ataque en Marina Vallarta encendió nuevamente las alertas sobre la importancia de respetar la señalización y evitar ingresar al agua en zonas marcadas como riesgosas.

Mapa de Puerto Vallarta con zonas de atención cerca del río Ameca, río Pitillal y río Cuale. Alexandro Medrano

También se han reportado avistamientos o reubicaciones preventivas en otros destinos costeros, como Cozumel y Mazatlán. En estos casos, la respuesta de las autoridades suele incluir cierre temporal de zonas, vigilancia, captura segura y reubicación de ejemplares con apoyo de personal especializado.

Para reducir riesgos, la recomendación es directa: no nadar cerca de desembocaduras, no acercarse a un ejemplar, no alimentarlo, no intentar tomarle fotos de cerca y reportar cualquier avistamiento a salvavidas, Protección Civil o al 911. Si hay bandera morada, aviso de fauna peligrosa o indicaciones del personal de playa, lo correcto es no entrar al mar.

Si se observa un cocodrilo, la indicación es salir del agua, alejarse y avisar a salvavidas, Protección Civil o al 911. Alexandro Medrano

La convivencia con fauna silvestre no se resuelve con pánico, sino con información. En vacaciones, leer las condiciones de la playa puede ser tan importante como revisar el oleaje: a veces el riesgo no está en la corriente, sino en el lugar donde el mar se encuentra con el río.