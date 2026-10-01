Aeroméxico deja de volar a Tulum: el 30 de septiembre fue su último día de operaciones

Aeroméxico dejó de operar sus vuelos hacia y desde Tulum. Este miércoles 30 de septiembre fue el último día de servicio de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, luego de que la compañía decidiera suspender temporalmente sus operaciones en este destino perteneciente al estado de Quintana Roo.

La suspensión entró en vigor a partir de este jueves 1 de octubre y, hasta el momento, Aeroméxico no ha anunciado una fecha para reanudar sus vuelos a Tulum. La compañía explicó que la decisión responde a las condiciones actuales del mercado y a una estrategia para optimizar su red de rutas.

Cabe señalar que con la llegada del mes de octubre, los itinerarios de Aeroméxico dejaron de contemplar vuelos entre Tulum y los aeropuertos de la zona metropolitana de Ciudad de México.

La aerolínea mantenía operaciones tanto desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) como desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y contaba con siete frecuencias semanales desde el AICM y cuatro vuelos semanales desde el AIFA hacia el destino del caribe mexicano.

La compañía no ha hablado de un cierre definitivo de la ruta, por lo que permanece abierta la posibilidad de que la operación sea retomada en el futuro. Cuartoscuro

Aeropuerto de Tulum enfrenta reducción de pasajeros

La suspensión ocurre mientras el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto enfrenta una reducción en el movimiento de pasajeros.

La menor demanda, el comportamiento del turismo y los costos asociados con la operación de las rutas forman parte del contexto en el que las aerolíneas han comenzado a revisar su presencia en Tulum.

Cabe mencionar que Aeroméxico fue una de las aerolíneas que acompañaron la puesta en marcha del nuevo aeropuerto de Tulum, que comenzó operaciones en diciembre de 2023. En su etapa inicial, la compañía llegó a operar dos vuelos diarios entre el AICM y Tulum, utilizando aeronaves Embraer 190.

Posteriormente, las frecuencias fueron modificándose hasta llegar a la suspensión ya antes mencionada. En este contexto, es necesario precisar que la compañía, no ha hablado de un cierre definitivo de la ruta, por lo que permanece abierta la posibilidad de que la operación sea retomada en el futuro.

De esta manera, el aeropuerto de Tulum enfrenta nuevos ajustes en su oferta aérea, mientras otras compañías nacionales e internacionales mantienen operaciones en la terminal.

Entre las aerolíneas que continúan con presencia se encuentran Viva Aerobus y Mexicana, además de distintos operadores internacionales; por su parte Volaris también ha manifestado su intención de abandonar la terminal aérea.