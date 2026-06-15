Abuelito sale a la calle y muere tras ser arrastrado por la crecida del río

Un adulto mayor perdió la vida la noche del domingo al ser arrastrado por la crecida del río Los Troncones, en el ejido La Libertad, al norte de Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuyo caudal aumentó debido a las intensas lluvias registradas en la región.

De acuerdo con información de las autoridades, desde la tarde del domingo se registró una fuerte precipitación en la zona montañosa que elevó el nivel del agua.

La corriente dejó atrapadas a varias familias, entre ellas un menor de edad, quienes tuvieron que ser rescatadas por cuerpos de emergencia.

Elemento de Primeros Auxilios en un camino de terracería en Ciudad Victoria Foto: Especial

Mientras eso ocurría, el adulto mayor intentó cruzar el caudal por un camino rural que conduce al ejido, pero la fuerza del agua lo arrastró.

Al enterarse, los pobladores se unieron para buscarlo.

Cerca de las 22:00 horas del mismo domingo, personal de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas localizó el cuerpo sin vida a un par de kilómetros del lugar donde fue arrastrado.

Elemento de Primeros Auxilios en un camino de terracería en Ciudad Victoria Foto: Especial

El director de Protección Civil estatal, Luis Gerardo González de la Fuente, exhortó a la población a extremar precauciones, ya que las lluvias continuarán durante toda la semana y existe el riesgo de que ríos, arroyos y escurrimientos aumenten su nivel.

Explicó que el fenómeno persistirá debido a la combinación de humedad proveniente del Golfo de México y la entrada de un frente frío fuera de temporada.

Las zonas que se verán afectadas en Tamaulipas esta vez son el norte, el centro y el área del Valle de San Fernando.