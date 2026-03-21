Adopta ONU iniciativa de México para frenar la producción de drogas sintéticas

A petición de México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó una resolución para prevenir el uso de equipos especializados y materiales controlados en la producción de drogas sintéticas como el fentanilo.

La Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND, por sus siglas en inglés), avaló el documento que se enfoca en las máquinas tableteadoras y encapsuladoras, que tienen usos lícitos en el ámbito médico, “pero que son empleadas para la producción de las drogas sintéticas”.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que la resolución insta a todos los países a implementar medidas legislativas para prevenir el desvío de estas máquinas hacia mercados ilegales, garantizando al mismo tiempo su comercio legal sin restricciones.

Además destaca la importancia de la cooperación e intercambio de información a nivel internacional sobre transacciones “comerciales sospechosas”, así como investigaciones relacionadad con “incidentes de tráfico de estas máquinas para la producción de drogas”.

La SRE recordó que la iniciativa mexicana busca dotar a todos los países de herramientas para hacer frente “al crecimiento exponencial del consumo de drogas sintéticas, incluyendo el abuso o mal uso de medicamentos y a la consecuente adaptación que están registrando la producción, manufactura, tráfico y comercialización de esas drogas y sus precursores”.

Agregó que México reiteró ante la ONU que el tráfico de drogas “es un reto internacional que solo puede resolverse con un enfoque humanista y de manera coordinada con otros países”, reconociendo responsabilidades compartidas, así como a través de una cooperación multilateral, regional y bilateral eficaz.