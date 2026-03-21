Canciller exhorta a América Latina y El Caribe a unirse ante los cambios que enfrenta el mundo

En el marco de la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el canciller Juan Ramón de la Fuente, aseguró que son tiempos para fortalecer la autonomía colectiva, mediante el desarrollo de capacidades nacionales y regionales.

En Bogotá, Colombia, destacó que frente a los cambios que experimenta el mundo, los países de América Latina y El Caribe deberían hacer todo lo que esté a su alcance para articular una respuesta más contundente, de mayor concertación, más solidaria, generosa y de acción colectiva.

Juan Ramón de la Fuente reconoció que en la CELAC se ha demostrado que trabajar juntos es posible.

Hemos colocado cimientos firmes para avanzar en el combate a la pobreza y el hambre, para mejorar los sistemas de salud y educación, para fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, para prepararnos y responder con oportunidad ante desastres naturales, entre otros retos"

Subrayó que son tiempos para fortalecer la autonomía colectiva, mediante el desarrollo de capacidades nacionales y regionales.

El canciller Juan Ramón de la Fuente llamó a América Latina y el Caribe a fortalecer la autonomía colectiva en la CELAC. Especial

En su intervención resaltó que la realidad es que muchos de los cambios que se experimentan a nivel global, se traducen en preocupaciones cotidianas para nuestros pueblos, en el precio de los alimentos, en la escasez de medicamentos y de vacunas, o en la escasez del combustible y la precariedad de algunos de los servicios básicos.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recordó que la CELAC es el único mecanismo que incluye a todos y cada uno de los países de América Latina y el Caribe, y es el espacio donde ese entendimiento entre pueblos, que comparten una profunda riqueza histórica y cultural, ha encontrado sus mejores expresiones.

El canciller Juan Ramón de la Fuente llamó a América Latina y el Caribe a fortalecer la autonomía colectiva en la CELAC. Especial

Destacó que para México hay una agenda positiva que se debe apuntalar y delineó varios puntos para contribuir a fortalecer la soberanía regional: seguridad alimentaria, mejor abastecimiento de vacunas y medicamentos, la prevención y gestión adecuada ante desastres naturales, la seguridad y la transición energética, y el impulso a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Agregó que como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, continuará la ayuda humanitaria en solidaridad con el pueblo cubano.