Rachel ingresará a tierra en las primeras horas del domingo por Baja California

Rachel tiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noreste a 35 kilómetros por hora.

De acuerdo con los pronósticos, Rachel podría impactar la costa oeste de Baja California (en las inmediaciones de Punta Colonet o San Quintín), en las primeras horas de este domingo 11 de octubre como ciclón post-tropical.

Debido a su trayectoria hacia México, se mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical en la costa oeste de Baja California, desde San José de las Palomas, Baja California, hasta la frontera México-Estados Unidos, en la costa este de Baja California desde Isla San Luis Baja California, hasta Puerto Peñasco, Sonora.

Además se estableció zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical en la costa este de Baja California, desde Bahía de los Ángeles hasta Isla San Luis, Baja California, y desde Puerto Libertad hasta Puerto Peñasco, Sonora", indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Agregó que la circulación de Rachel ocasionará lluvias fuertes en Baja California, vientos sostenidos de 60 a 80 kilómetros por hora con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en las costas de Baja California.

De 40 a 60 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en la costa occidental de Baja California Sur (norte), así como oleaje de 5 a 7 metros de altra en la costa occidental de Baja California, y de 4 a 5 metros en la costa occidental de Baja California Sur.