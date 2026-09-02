Cárcel para los que usen IA para crear contenido íntimo alusivo a terceras personas

El Senado recibió la minuta que envió la Cámara de Diputados para tipificar como Delito de Violación a la Intimidad la generación de imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual con inteligencia artificial, sin el consentimiento, aprobación o autorización de la persona representada en esos materiales.

El proyecto de decreto plantea reformar artículos del Código Penal Federal para establecer que comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que, sin consentimiento, aprobación o autorización de la persona mayor de edad que sea identificable o representada de manera realista en imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual, realice alguna de las siguientes conductas:

“Divulgar, compartir, distribuir o publicar dichos materiales por cualquier medio; videograbar, audiograbar, fotografiar, imprimir o elaborar dichos materiales; o generar, simular o editar dichos materiales mediante herramientas de inteligencia artificial o programas de edición digital”, añade.

Propone que a la generación con herramientas de inteligencia artificial de imágenes, videos o audios de contenido íntimo se le apliquen las mismas sanciones estipuladas en el artículo 199 del Código Penal Federal, es decir, de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatrocientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Además, plantea incluir sanciones a quien genere dichos materiales en los que represente, de manera realista o verosímil a niñas, niños o adolescentes, o a personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistir la conducta, realizando actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines sexuales, exista o no una víctima real identificable.

Lo anterior se establecerá en el artículo 16 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Este proyecto se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial en México; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado.

También el Senado recibió de la Cámara de Diputados una minuta para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección a entornos digitales, ciberacoso, violencia digital y protección de datos personales en plataformas y aplicaciones.

El documento plantea que las autoridades federales, locales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estén obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por cualquier tipo de violencia en entornos digitales.

La minuta propone que la Secretaría de Gobernación expida los lineamientos que establezcan criterios de clasificación para programas de radio y televisión, las plataformas y aplicaciones digitales, los videos, los videojuegos y los impresos que se distribuyan, comercialicen o arrienden, por medios físicos o digitales y que vigile su cumplimiento.

Sugiere, además, que los videojuegos y aplicaciones que se comercialicen o distribuyan a través de tiendas digitales, juegos o aplicaciones informen la clasificación correspondiente y, en caso de ser apta para menores de edad, especificar si cuenta con controles parentales.

Las plataformas de video bajo demanda se regularán por la ley en la materia.

Este proyecto fue remitido a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de Derechos Digitales y de Estudios Legislativos Segunda.

Asimismo, el Senado recibió otra minuta mediante la cual se busca reformar la Ley Federal del Trabajo, a efecto de diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de primer empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable.

La propuesta enviada a las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, busca generar un compromiso con la inclusión social y el desarrollo del capital humano, a fin de responder a la necesidad de los jóvenes de obtener experiencia laboral y aportar a la economía del país.