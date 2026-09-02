Emiten alerta en Colima por presencia de cocodrilos en playas de Manzanillo

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) de Colima alertó a la población y a los turistas que visitan las playas de Manzanillo ante la presencia de cocodrilos en zonas costeras y habitadas, y pidió extremar precauciones, especialmente con niñas, niños y mascotas, debido al riesgo que representa acercarse a estos animales.

En las últimas dos semanas han sido rescatados y reubicados cerca de 15 cocodrilos que fueron reportados en diferentes zonas de playa de Manzanillo. Sin embargo, esta cifra corresponde únicamente a los ejemplares que han sido localizados y atendidos por las autoridades, por lo que podrían haberse desplazado más animales desde sus hábitats naturales hacia la costa debido a las lluvias.

Los avistamientos se han registrado en distintos puntos, entre ellos La Boquita, Miramar y Las Brisas. Ante esta situación, por primera vez en Manzanillo fue colocada la bandera morada, como señal preventiva para advertir sobre la presencia de fauna potencialmente peligrosa.

El director general de la UEPC, Erick Alberto González Sánchez, explicó que el desplazamiento de estos reptiles está relacionado con el incremento de los niveles de agua durante la temporada de lluvias, que puede arrastrarlos desde ríos, lagunas y esteros hacia las playas.

De acuerdo con el funcionario, los ejemplares observados tienen generalmente entre uno y 1.5 metros de longitud y son capturados por personal de Protección Civil y guardavidas.

Por su parte, el profesor e investigador Sergio Aguilar Olguín, de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, explicó que los ejemplares corresponden principalmente al Crocodylus acutus, conocido como cocodrilo de río, y que su llegada a las playas durante la temporada de lluvias forma parte de un proceso natural de dispersión.

El especialista enfatizó que el mar no es el ambiente natural de estos reptiles. “Regularmente el cocodrilo está cansado, está nervioso, quiere regresar a su lugar. No tolera el agua salada”, explicó.

Por ello, encontrarse con uno de estos animales en el mar puede representar una situación de riesgo. El especialista recomendó que, si una persona se encuentra en el mar y observa un cocodrilo, se aleje lo más posible del animal y salga inmediatamente del agua, particularmente si se trata de un ejemplar grande.

Igualmente, Protección Civil reiteró que ante cualquier avistamiento la población debe alejarse, evitar cualquier intento de captura y realizar el reporte al 911 para que personal capacitado se encargue de su reubicación.