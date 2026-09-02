¿Cómo estará el clima mañana? Consulta el pronóstico para el jueves 3 de septiembre

El clima en México presentará una jornada de marcados contrastes térmicos este jueves. Mientras que las zonas serranas de seis entidades registrarán madrugadas frías con valores cercanos al punto de congelación, el calor extremo mantendrá bajo presión a la mayor parte del territorio nacional durante la tarde, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las primeras horas del día se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en las regiones montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Onda de calor mantendrá ambiente sofocante

En contraste, por la tarde predominará un ambiente caluroso a muy caluroso sobre el norte de la República, así como en los estados del litoral del Pacífico, el Golfo de México y la Península de Yucatán.

La onda de calor mantendrá su impacto directo con sensaciones térmicas severas en el centro y sur de Sinaloa, el norte y sur de Coahuila, el centro, sur y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

El pronóstico detalla que los termómetros alcanzarán cifras extremas según las distintas regiones:

De 40 a 45 °C: Noreste de Baja California, oeste de Sonora, noreste de Chihuahua, norte y centro de Sinaloa, noreste de Coahuila, norte y este de Nuevo León, oeste y centro de Tamaulipas, y sur de Oaxaca.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, norte y suroeste de Puebla, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, suroeste del Estado de México y Querétaro.