Se adelanta temporada de sargazo

VERACRUZ.— La temporada de sargazo en el Caribe mexicano podría adelantarse este año y presentarse con una intensidad superior a la registrada en 2025, de acuerdo con reportes científicos basados en imágenes satelitales del Atlántico.

Proyecciones recientes advierten que la acumulación de macroalgas en mar abierto supera niveles históricos y podría impactar las playas de Quintana Roo desde finales del invierno.

Un análisis del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida (USF) señala que el sargazo continúa creciendo en el Atlántico tropical y que las corrientes marinas lo están desplazando hacia el Caribe occidental, donde se ubican destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Mahahual.

Meteorólogos consultados coinciden en que la franja conocida como el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico muestra niveles que podrían superar 75% de los registros históricos, lo que anticipa una temporada similar o más severa que la de 2022.

Isidro Cano, meteorólogo decano, indicó que hay estudios publicados en diciembre que ya advertían que los recales podrían ocurrir antes de lo previsto, debido a cambios en la dinámica oceánica del Atlántico, incluyendo variaciones en temperatura, corrientes y disponibilidad de nutrientes.

Explicó que las imágenes satelitales muestran el Gran cinturón del sargazo en el Atlántico, actualmente entre África y las Antillas Menores, desplazándose hacia el Caribe. Según sus proyecciones, la llegada será anticipada y muy intensa, con niveles que podrían superar en 75% los registros históricos.

Esto significa que para la primavera y el verano de 2026 habrá una presencia masiva de sargazo en la costa oriental de la península de Yucatán, afectando zonas como Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Chetumal.

Cano advirtió que este fenómeno se debe a cambios en la dinámica oceánica y al exceso de fósforo en aguas profundas, lo que favorece la proliferación de la macroalga.

También señaló que se deben mantener vigilancia y medidas preventivas desde ahora, porque el impacto será fuerte tanto en el ecosistema marino, con reducción de oxígeno, daño a praderas y arrecifes, como en el turismo porque habrá mal olor por las acumulaciones en playa y pérdida de atractivo visual.

Pérdidas

El sargazo en el Caribe afecta negativamente a las empresas turísticas, pues altera la calidad de las playas y dificulta el acceso al mar, lo que provoca cancelaciones y baja ocupación. Para mantener operativas las playas, los negocios invierten más en limpieza y personal, aumentando sus costos y reduciendo ganancias.

La presencia constante de sargazo daña la imagen de los destinos y obliga a reforzar la comunicación y ofrecer alternativas, mientras la competencia entre destinos se intensifica. Las actividades recreativas también sufren cancelaciones o cambios, afectando ingresos y satisfacción del cliente; además, el daño ambiental por la descomposición del sargazo amenaza el futuro del turismo en la región.

Y no solo altera el paisaje costero, sino que también genera pérdidas económicas significativas para el sector turístico.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que la presencia de sargazo en playas de Quintana Roo provoca una reducción de 17.5% en la intensidad de luz nocturna, un indicador asociado al nivel de actividad económica. Esta disminución se traduce en una caída aproximada de 11.6% en el producto bruto local de las zonas afectadas. El impacto no es inmediato: los efectos negativos pueden extenderse hasta un año después del arribo, con reducciones adicionales de entre 5.9% y 9.9% en la actividad económica.

Además de la pérdida de visitantes, las empresas enfrentan un incremento considerable en sus costos operativos. La limpieza diaria de playas, la contratación de personal adicional y el uso de maquinaria especializada representan millones de pesos por temporada para hoteles, municipios y concesionarios. A esto se suman cancelaciones de reservaciones, menor ocupación hotelera y una caída en la demanda de actividades recreativas como snorkel, buceo y paseos en lancha, lo que afecta directamente los ingresos de tour operadores y prestadores de servicios.

Urgen contención

Ángel González, biólogo marino, aseguró que sería necesario invertir en la instalación y ampliación de barreras antisargazo flotantes para reducir la llegada del alga a la costa.

“Tengo entendido que actualmente se emplean más de 9 mil 500 metros y se proyecta aumentar otros 6 mil metros, pero podrían extenderlo más”, explicó.

La Secretaría de Marina opera un buque oceánico y 11 buques costeros, además de embarcaciones menores, para recolectar el sargazo antes de que toque tierra.

También sugiere que desde los gobiernos municipales, estatales y federales trabajen en la limpieza continua de playas con maquinaria, camiones y personal adicional durante la temporada alta, para no esperar a que se acumule y que estas acciones sean con una coordinación interinstitucional: Secretaría de Marina, Medio Ambiente y gobiernos locales, con planificación de acciones rápidas ante arribazones atípicas.