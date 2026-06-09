Adecuaciones a la Constitución garantizan bienestar animal: PVEM

Ante los altos índices de abandono y maltrato animal que persisten en el país, el Partido Verde destacó que la reforma constitucional en materia de bienestar animal representa un paso histórico para consolidar una mayor protección jurídica para los animales.

El partido ecologista apuntó que la enmienda constitucional busca garantizar una respuesta más efectiva de las autoridades frente a estas conductas.

Se estima que cada año alrededor de 500 mil animales de compañía son abandonados en México, un problema que impacta tanto en el bienestar de los animales como en la salud y seguridad de las comunidades.

El Partido Verde señaló que la incorporación del bienestar animal en la Constitución fortalece el marco legal nacional al establecer principios que obligan al Estado a promover su protección y prevenir el maltrato.

Además, afirmó que esta modificación brinda mayores herramientas a las instituciones encargadas de investigar, sancionar y atender los casos de violencia contra los animales.

Recordó que esta reforma fue resultado de diversas iniciativas impulsadas por el Partido Verde y de los esfuerzos legislativos que coincidieron con la propuesta presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

La modificación constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2024, con lo que se convirtió en un referente para el fortalecimiento de la protección y el bienestar animal en el país.

El Partido Verde subrayó que este nuevo marco constitucional permitirá impulsar leyes secundarias más robustas, con sanciones claras para quienes incurran en el delito de maltrato animal.

Asimismo, las adecuaciones establecen mecanismos de aplicación eficaces que contribuyan a combatir la impunidad. Con ello, sostuvo el PVEM, se avanza hacia una cultura de respeto y protección animal respaldada por instituciones más sólidas y una justicia con mayor capacidad de actuación.