Pemex ofrece apoyo y expresa solidaridad tras explosión en Jáltipan, Veracruz

Petróleos Mexicanos (Pemex) expresó su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por la explosión e incendio registrados este lunes en Jáltipan de Morelos, Veracruz, y puso a disposición de las autoridades su infraestructura hospitalaria para apoyar en la atención de la emergencia.

La empresa informó que mantiene comunicación y coordinación permanente con las autoridades competentes para dar seguimiento a la situación y brindar, dentro de sus capacidades, el apoyo que sea necesario.

Como parte de esta respuesta, Pemex ofreció su infraestructura hospitalaria en la zona para contribuir a la atención médica de las personas que pudieran resultar afectadas por el siniestro.

Pemex ofrece apoyo ante la emergencia

El incidente ocurrió este lunes 14 de septiembre en el municipio de Jáltipan de Morelos, al sur de Veracruz, donde se registró una explosión seguida de un incendio que generó una intensa columna de humo.

De manera preliminar, se reportan tres personas fallecidas y una más gravemente herida, aunque las autoridades deberán confirmar oficialmente el saldo.

Cuerpos de emergencia, entre ellos elementos de Protección Civil, Bomberos y la Guardia Nacional, acudieron a la zona para atender el incendio y mantener bajo resguardo el área.

La empresa mantiene coordinación con autoridades

Pemex señaló que permanecerá en coordinación con las autoridades para contribuir a la atención de la emergencia y reiteró su solidaridad con las personas y comunidades afectadas.

La empresa también precisó que el incidente no corresponde a instalaciones ni a operaciones de Pemex, ante las versiones iniciales que relacionaron el siniestro con infraestructura petrolera.