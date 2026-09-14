Congreso de NL aprueba exhorto para solicitar convenio de colaboración en vez de "Pase Turístico"

El Congreso de Nuevo León aprobó un exhorto para solicitar al Instituto de Control Vehicular sustituir el “Pase Turístico” por un convenio de colaboración entre los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

El "Pase Turístico" es un permiso para la circulación de vehículos con placas foráneas por la entidad, el cual entrará en vigor el próximo 21 de octubre.

El exhorto fue aprobado a propuesta de la diputada de Morena, Brenda Velázquez, quien se pronunció por esta medida en lugar de obligar a los ciudadanos a un trámite más.

“Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, por conducto del Instituto de Control Vehicular, la Secretaría de Seguridad, la tesorería estatal, cada una en el ámbito de sus competencias, inicie las gestiones necesarias para la elaboración de un convenio de colaboración administrativa de seguridad y fiscal con los estados de Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí con el objeto de compartir recíprocamente la base de datos vehiculares”, indica el exhorto acuerdo aprobado.

Señaló que un registro restrictivo, unilateral y de trámite individual genera molestias para las y los visitantes, con posibles repercusiones para las personas neolonesas.

El “Pase Turístico” fue aprobado el pasado 21 de abril y la legisladora local recordó que Morena votó en contra.

“Esta propuesta busca privilegiar el diálogo para resolver conflictos entre entidades y personas, en lugar de medidas unilaterales que generen fricciones entre gobiernos y cargas innecesarias para quienes se desplazan cotidianamente entre ellos”, estableció.

Destacó que los gobiernos pueden compartir la información necesaria y no tiene sentido otro trámite encima de quienes entran y salen de Nuevo León.