Tatiana Clouthier dejará "muy pronto" al gobierno; su renuncia ya fue presentada

Tatiana Clouthier, quien hizo públicas sus aspiraciones de competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León, aseguró que muy pronto se separará del gobierno federal.

Clouthier arribó la tarde de este martes a Palacio Nacional para tener una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum, y afirmó que su renuncia ya fue presentada a la titular del Ejecutivo.

Ya está presentada desde hace tiempo. Trabajo todos los días en el gobierno, hasta que trabajemos”, dijo Clouthier.

¿Cuándo será tiempo de separarse?, se le insistió.

Pronto, muy pronto”, reviró antes de ingresar a la sede del Poder Ejecutivo Federal.

Desde el 1 de octubre Clouthier es la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

Clouthier se desempeñó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Economía.

Además, fue diputada federal y fungió como coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador en 2018. Clouthier es hija de Manuel J. Clouthier, quien fuera candidato presidencial por el PAN en 1988.

“Soy la más preparada”; Tatiana Clouthier quiere la gubernatura de Nuevo León

Por Aracely Garza

En días pasados, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se destapó para la gubernatura de Nuevo León para el próximo proceso electoral y aseguró que es la más preparada para el cargo.

A través de un video en la red social X, la hija del extinto Manuel Clouthier "Maquío", reconoció sus aspiraciones políticas rumbo a la elección del candidato de Morena para las elecciones del 2027.

No me cabe duda de que soy la más preparada he estado en el nivel municipal trabajando por cerca de nueve años, he estado cuatro en el nivel estatal. He trabajado en la Iniciativa Privada, he trabajado en el activismo político, he sido legisladora, soy la única que ha sido secretaria de Estado y soy también la única que acompañó a llegar a la presidencia al presidente Andrés Manuel y a la presidenta Claudia", indicó.

La actual titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior destacó que hay que trabajar unidos.

Creo que tenemos que trabajar unidos para poder llegar con las fortalezas de cada uno y cada una de los participantes con más ánimo y sobre todo con más fuerza al proceso electoral", puntualizó.

jcp