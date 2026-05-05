Buscan donadores para menor en Cardiología; su vida depende de una donación
Familiares de la menor Kytzia Macías Castro solicitan con urgencia donadores de sangre tipo A negativo y O negativo en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la Ciudad de México.
La paciente está registrada con el número 402085. Ambos tipos sanguíneos son considerados "sangre rara" por su baja presencia en la población mexicana. Para dudas sobre el proceso o para coordinar la donación, la familia puso a disposición el número de Rodrigo Macías: 644 222 3750.
¿Cómo y dónde donar?
Los interesados deben acudir directamente al banco de sangre del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, ubicado en Juan Badiano 1, Col. Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, CDMX.
Horarios de atención:
- Lunes a viernes: 7:00 a 14:00 horas
- Sábados: 7:00 a 13:00 horas
- Domingos: cerrado
Requisitos básicos para donar:
- Tener entre 18 y 65 años
- Pesar mínimo 50 kilogramos
- Presentar identificación oficial vigente
- Ayuno mínimo de 4 horas, máximo de 12 horas. Evitar grasas y lácteos
- No haber ingerido alcohol en las últimas 48 horas
- No estar embarazada o lactando
- No haberse hecho tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses
- No haber tenido cirugías mayores en los últimos 6 meses
- Gozar de buen estado de salud general