Graban momento exacto en el que tren embiste a pipa con combustible

Un video grabado por una cámara de vigilancia captó el momento en el que un tren embistió a una pipa cargada con combustible en la carretera estatal 100 que conecta a la sierra Gorda de Querétaro.

En la grabación, de apenas unos segundos de duración, se muestra el instante en el que la pipa intenta ganarle el paso al tren, pero al no lograrlo, el convoy la impacta de lleno, lo que provoca una fuerte explosión.

El impactante suceso que tuvo lugar a la altura del puente de la comunidad de Viborillas, en la zona limítrofe entre los municipios de Colón y El Marqués, dejó como saldo dos personas fallecidas y un lesionado de gravedad, además de una importante movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente involucró el choque entre un tren de carga, una pipa que transportaba diésel y una camioneta particular, lo que generó una escena de alto riesgo debido al combustible implicado.

De inmediato, corporaciones de seguridad y rescate acudieron al sitio para controlar la situación, asegurar el área y brindar atención a las víctimas.

Paramédicos de la sección médica prehospitalaria atendieron a un paciente con lesiones severas, quien, tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado de urgencia vía aérea por el Centro Regulador de Urgencias Médicas del Estado de Querétaro (CRUM), con el objetivo de recibir atención especializada en un hospital de mayor capacidad.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, se confirmó el fallecimiento de dos personas en el lugar del accidente.

En las labores de atención participaron elementos de la Policía Estatal (POES), corporaciones de Movilidad y Seguridad Pública de El Marqués y Colón, así como personal de Protección Civil municipal y estatal, quienes trabajaron de manera coordinada para mitigar riesgos y restablecer la seguridad en la zona.

Derivado del percance, se reporta circulación vehicular lenta en el tramo afectado, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal en sitio.

Las investigaciones correspondientes ya se encuentran en curso para determinar las causas exactas del accidente.

Explosión de pipa tras ser impactada por un tren en Querétaro Foto: Especial

jcp