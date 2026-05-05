Dan de alta a paciente con gusano barrenador en Tamaulipas

El primer caso de miasis en humanos por gusano barrenador registrado en Tamaulipas concluyó con evolución favorable, luego de que el paciente fuera dado de alta tras recibir atención médica oportuna, informó el epidemiólogo de la Secretaría de Salud, Sergio Uriegas Camargo.

Dio a conocer que se trata de un hombre de 51 años, originario del municipio de Antiguo Morelos, quien presentó una úlcera en la pierna donde se detectó la presencia de larvas, de acuerdo a ABC Noticias.

Explicó que, tras ser atendido, el paciente logró recuperarse satisfactoriamente y desde el pasado 27 de abril continúa con curaciones en su domicilio, sin complicaciones y en buen estado de salud.

El especialista detalló que el caso fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, lo que permitió establecer el diagnóstico y aplicar el tratamiento correspondiente de manera oportuna.

A partir de la detección, la Secretaría de Salud implementó acciones inmediatas de vigilancia epidemiológica, incluyendo recorridos casa por casa en un perímetro de 25 manzanas alrededor del sitio del caso, con el fin de identificar a personas en situación de riesgo, particularmente aquellas con heridas expuestas.

Asimismo, brigadas de promoción de la salud han reforzado la difusión de medidas preventivas entre la población, mientras que personal de vectores realiza la aplicación de larvicidas en un radio de hasta 50 metros en la zona intervenida.

En coordinación interinstitucional, dijo que también se notificó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), que lleva a cabo la búsqueda de posibles casos en animales en el área donde se detectó la infección.

Reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar cuidados básicos, como limpiar y cubrir cualquier herida, mantener higiene en los hogares y evitar la acumulación de basura orgánica.

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JCS