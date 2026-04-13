Preparan acuerdos con ANTAD, jitomateros y gasolineros

La tarde del lunes, acudieron a Palacio Nacional representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), productores de alimentos, productores agrícolas y empresarios del ramo gasolinero para acordar on el gobierno federal la contención de precios de alimentos y de combustibles.

Las reuniones se dieron por separado con diversas autoridades en el transcurso de la tarde en Palacio Nacional, y se prevé que el jueves se hagan públicos los acuerdos.

Durante la rueda de prensa matutina, la presidenta adelantó que esta semana se reuniría con empresarios de diversos ramos para concretar que la canasta de productos alimentarios que contempla el Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC) se mantenga en 910 pesos o menos.

Además, adelantó que se reuniría con empresarios del ramo de los gasolineros para que el litro de Magna no supere los 24 pesos y el Diésel no supere los 28.28 pesos por litros.

A Palacio Nacional acudieron la tarde del lunes representantes de la ANTAD, quienes tuvieron un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Hacienda.

Paralelamente, productores de jitomate se reunieron con el Secretario de Agricultura. Julio Berdegué, para acordar que el precio de ese producto no siga elevándose pese a las presiones internacionales que existen por afectaciones a la cosecha en Florida y al incremento en el costo de los combustibles.

También el Secretario de Agricultura se reunió con productores de maíz para negociar un apoyo extraordinario a productores de Sinaloa, cuya cosecha será levantada a finales de abril.

El alto costo de combustibles y el incremento en el precio internacional del maíz está presionando al alza el precio de la tortilla, reconoció Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Económico de la presidencia.

Alrededor de las 18:00 horas, arribaron a Palacio Nacional empresarios del ramo gasolinero para acordar la contención del precio de la Magna y del Diésel.

Por la tarde del lunes estuvieron también en Palacio Nacional los secretario de Economía, Marcelo Ebrard; de Energía, Luz Elena González; y el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez.

Se espera que el jueves, día que se dedica la rueda de prensa matutina a los anuncios en materia económica, se hagan públicos los acuerdos para contener el alza de precios de consumo básico y de los combustibles.