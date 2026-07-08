Sheinbaum y Guy Parmelin acuerdan modernizar acuerdo comercial México-Suiza e impulsar inversiones

En el marco del 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, acordaron iniciar los trabajos para actualizar e impulsar nuevas inversiones.

“Nosotros tenemos un acuerdo comercial con Suiza y acordamos seguir trabajando sobre este acuerdo comercial, actualizarlo. Recientemente, ayer se aprobó en el Parlamento Europeo la actualización del acuerdo comercial con Europa y nos interesa seguir trabajando con Suiza en el acuerdo comercial que tenemos con este país hermano”, resaltó.

Desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que desde el 2025 el comercio bilateral ascendió a 4,272 millones de dólares

“En 2025 el comercio bilateral ascendió a 4,272 millones de dólares. Comenzamos conversamos también, además de la relación económica, las inversiones sobre la agenda global. México y Suiza tenemos coincidencias en la manera de ver el mundo”, manifestó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Suiza, Guy Parmelin, encabezan el mensaje a medios en Palacio Nacional para anunciar la modernización del acuerdo comercial. Reuters

Paz, medio ambiente y una agenda global compartida

La jefa del Ejecutivo reconoció a Suiza por ser un país neutral y participar en las negociaciones en distintos conflictos armados con la intención de finalizar las guerras. Sheinbaum Pardo expresó que al igual que México, quien tiene en su Constitución la solución pacífica ante controversias, coincide con Suiza en el rechazo a las violaciones al derecho internacional y la protección del medio ambiente.

“Los dos somos países pacifistas, convencidos de la solución pacífica de las controversias y, como ustedes saben, en el caso de México, este es un principio constitucional. Rechazamos las violaciones al derecho internacional y coincidimos en fortalecer la relación multilateral en nuestro planeta”, señaló.

Recuperación del patrimonio histórico mexicano

La mandataria federal manifestó que Suiza es un aliado en la detección y restitución de piezas del patrimonio histórico mexicano. Desde 2018, 67 objetos culturales han regresado a la nación.

“Por esa razón, nos une mucho más que la relación económica y la relación comercial. Aprovecho aquí para agradecer a la embajadora de México en Suiza, que ha hecho un trabajo extraordinario en este tema y en muchos otros en la relación. Cada pieza que regresa es memoria que vuelve a casa”, señaló.

La jefa del Ejecutivo destacó que el comercio bilateral entre México y Suiza alcanzó los 4,272 millones de dólares durante el 2025. Reuters

En la intervención del presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, el Jefe de Estado celebró que las inversiones aumentaron constantemente, lo cual demuestra un interés creciente de las empresas suizas por México. Indicó que Suiza es el sexto país en volumen de inversión en México.

Guy Parmelin expresó que en 2025 hubo una inversión de 2.3 3000 millones de dólares en el país y consideró que, con la actualización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México, se podrían reforzar todavía más.

“Hablamos de la manera con la cual los intercambios económicos entre Suiza y México se podrían reforzar todavía más. Saludo el hecho de que ambos apoyamos la modernización de nuestro acuerdo de libre comercio”, enfatizó.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, subrayó que su país es el sexto mayor inversor en México. Reuters

El presidente agregó que Suiza y México también comparten la visión de un orden internacional basado en el respeto del derecho internacional, basado en instituciones multilaterales sólidas, la estabilidad, la prosperidad y la paz.

“Para Suiza lo más importante que se comprometan en la cooperación internacional en el diálogo para la paz los cuales se alinean con los principios de la política exterior mexicana”, añadió.