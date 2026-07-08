Promueve Beatriz Mojica agenda de Claudia Sheinbaum para rescatar Unión de Voceadores de Acapulco

Con el objetivo de contrarrestar el impacto de las plataformas digitales y los estragos de los desastres naturales, se formalizó una agenda de apoyo directo para la Unión de Voceadores de Acapulco, organización local que conmemoró 74 años de existencia el pasado 28 de junio. Durante una asamblea dedicada a la defensa de la transformación y la soberanía nacional, la consejera nacional de Morena y senadora con licencia, Beatriz Mojica Morga, encabezó una mesa de trabajo integral para vincular las demandas más apremiantes de este gremio con las políticas públicas de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En el encuentro se evaluó la vulnerabilidad financiera en la que subsisten los expendedores. El secretario general del sindicato, Javier Lucio Castro, expuso que la crisis se agudizó debido a que el internet afectó sensiblemente la venta de ejemplares impresos y el huracán Otis destruyó la sede social del gremio. “Nuestra economía se basa en lo que podamos vender”, advirtió el líder de la agrupación. Ante este panorama, Mojica Morga reconoció el esfuerzo diario de los trabajadores para el flujo informativo regional y enfatizó que “ustedes trabajan muy duro desde muy temprano para poner su granito de arena con la información y con el desarrollo del estado”.

Un factor clave identificado en el diagnóstico sectorial fue la alta participación femenina, pues una parte significativa de los puestos de periódicos son administrados por expendedoras y dueñas. Al respecto, la senadora con licencia señaló que “quienes cuidan los puestos de periódicos en su mayoría son mujeres; aquí son dueñas de periódico, son expendedoras”. Asimismo, retomó el testimonio de una integrante que ejerce el oficio diario mientras asume las labores de cuidado de su madre enferma y de una hija con discapacidad, una realidad compartida por múltiples familias en el puerto.

Para contrarrestar esta problemática estructural, se propusieron tres rutas de bienestar coordinadas con el gobierno federal. La primera establece que los voceadores tengan prioridad en el programa Vivienda para el Bienestar. La segunda vía consiste en la creación de una casa de día de las mujeres y los hombres voceadores dentro del Sistema de Cuidados. Finalmente, la tercera ruta busca diseñar un mecanismo de seguridad social, debido a que casi nadie está registrado al IMSS en el estado, priorizando de manera urgente a los sectores más jóvenes que todavía tienen tiempo formal para cotizar.

Finalmente, las autoridades llamaron a revisar de manera exhaustiva la cobertura del programa de salud gubernamental. Mojica Morga solicitó vigilar el alcance de la estrategia Salud Casa por Casa, bandera de la administración federal, para garantizar que ningún trabajador quede fuera de los censos oficiales. La legisladora puntualizó que aquellos que no hayan sido censados deben reportarse de forma inmediata, tras advertir que la falta de atención médica oportuna representa un problema crítico para los adultos mayores y las personas con discapacidad pertenecientes al sector.