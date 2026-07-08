Detienen a conductor que atropelló y mató a alumna de Prepa 9

El conductor que atropelló y mató a una aluma de la Prepa 9, de la UANL, el pasado fin de semana en el municipio de Monterrey, en Nuevo León, ya fue detenido.

La detención ocurrió este miércoles 8 de julio en Santa Catarina. El hombre fue identificado únicamente como Ramiro.

El día del accidente, la víctima cruzó la calle en compañía de una amiga, la cual se encuentra en el hospital.

Apenas ayer martes oficiales de la Policía de Investigación de Monterrey, localizaron y aseguraron la camioneta que provocó el atropello de la víctima y una amiga, el pasado sábado, en la avenida Paseo de los Leones.

La localización del vehículo se registró en calles de la colonia Bosques de Castilla, 6to. Sector, en el municipio de Salinas Victoria.

En las indagatorias, se refiere que la camioneta Honda BR-V, color gris oscuro, participó en los hechos registrados en Paseo de los Leones y Rangel Frías.

Tras labores de investigación, se logró dar con el paradero del vehículo, el cual se encontraba estacionado afuera de un domicilio, por lo que se aseguró y trasladó al lote de autos.

Fue atropellada mientras caminaba junto a una amiga

Mariel, de 16 años de edad, murió atropellada en la colonia Cumbres, en Monterrey el pasado sábado 4 de julio.

Presuntamente la víctima y su amiga, cruzaban la avenida Rangel Frías en su cruce con Paseo de Los Leones cuando de pronto un automovilista que circulaba por el carril de alta les dio el pase, sin embargo, el conductor que circulaba por el carril de baja no las observó y atropelló a ambas estudiantes.

Tras el hecho, el responsable huyó del lugar dejando a las dos jóvenes abandonadas con graves lesiones.

La muerte de Mariel causó consternación al interior de la Prepa 9 de la UANL, que mediante sus redes sociales publicó una esquela en donde lamentó la noticia.

La Preparatoria 9 lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra alumna Mariel. Nuestro abrazo fraterno para su familia, deseando fortaleza y paz en sus corazones. La recordaremos siempre como una valiosa alumna. Descanse en paz”, escribió.

También hubo pronunciamientos de parte de un par de equipos de flag football de Monterrey, deporte que Mariel practicaba.

Uno de ellos fue el equipo Snakes, que también compartió una imagen en donde dedicó un mensaje a la memoria de su jugadora: “Mariel, hoy nuestros corazones están tristes, no podemos creer tu partida. Te deseamos un descanso eterno. Dios necesitaba un ángel para alegrar el emparrillado. Sonríe al cielo, siempre estarás con nosotros”.

El Club Leones también se unió a este gesto de pésame y elevó oraciones en favor de la joven y envió el pésame a la familia: “Deseamos expresar nuestro más sentido pésame y acompañarles en este camino de duelo. La familia Leones está con ustedes”.