Acto de vandalismo provoca derrame de crudo en Pachuca

Un derrame de hidrocarburo registrado en la comunidad de Santiago Tlapacoya, en el municipio de Pachuca, Hidalgo, fue provocado por un acto de vandalismo y no por una toma clandestina, informaron autoridades estatales de Protección Civil.

De acuerdo con el subsecretario de Protección Civil de Hidalgo, Román Bernal, los primeros análisis realizados en la zona permitieron identificar que la sustancia corresponde a petróleo crudo, por lo que se descarta la participación de grupos dedicados al robo de combustible.

El funcionario explicó que el material derramado no corresponde a gasolina ni a algún derivado con valor inmediato en el mercado ilegal.

El producto derramado no es gasolina ni algún derivado de fácil comercialización, por lo tanto no corresponde a una toma clandestina”, señaló.

Ante la presencia del hidrocarburo y como medida preventiva, 17 habitantes de la zona solicitaron ser trasladados a un albergue temporal habilitado por las autoridades.

Hasta el momento, Protección Civil informó que no se han reportado afectaciones graves a la salud entre la población derivadas de la exposición a vapores del crudo.

Las autoridades también indicaron que no existe riesgo de explosión en el área, lo que ha permitido que continúen las labores de control del incidente.

En el sitio trabajan brigadas especializadas que realizan recorridos para ubicar con precisión el punto de fuga en la infraestructura petrolera. Una vez localizado, se procederá al sellado para detener el derrame.

Posteriormente, se implementarán acciones de remediación ambiental, con el objetivo de reducir el impacto del hidrocarburo en el suelo y en el entorno de la comunidad.

Protección Civil estatal mantiene vigilancia permanente en la zona y pidió a los habitantes mantenerse atentos a los comunicados emitidos por las autoridades para evitar riesgos.

El incidente se encuentra bajo supervisión mientras continúan las labores técnicas para contener completamente la fuga.

RLO