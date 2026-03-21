Activan Alerta Amber por bebé que sería hija de la influencer Marianne Gonzaga
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una ficha de Alerta Amber de la menor de 1 año.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una ficha de Alerta Amber de la menor Emma Becerril Gonzaga Rodríguez, presuntamente hija de la influencer Marianne Gonzaga, se sabe que la misma ficha fue activada en el estado de Nuevo León.
La influencer Marianne ha continuado con problemas por la custodia de su hija Emma con su expareja José Saíd Becerril. De acuerdo con el medio ABC en Nuevo León la menor desapareció en la CDMX luego de una denuncia relacionada con posible retención o sustracción de la menor, al parecer relacionado justamente con la custodia.
Marianne fue tema muy viral cuando apuñaló a otra influencer y aunque quedó libre el caso no está cerrado del todo.
Marianne no cumplió ante el juez
El caso se ha complicado ya que un juez ordenó la presentación de la menor ante la autoridad para definir su situación legal; sin embargo, la influencer no cumplió con dicha orden ni entregó a la niña en el plazo establecido.
Ante esto, la Fiscalía de Nuevo León solicitó aportar cualquier información que permita dar con el paradero de la menor, al considerar que podría encontrarse en una situación de riesgo.
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