Condenan a 29 años en prisión a “El Flaco Salgueiro”, de Gente Nueva y operador de ‘El Chapo’

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 29 años y tres meses de prisión contra Noel “N”, conocido como “El Flaco”, señalado como fundador y líder de Gente Nueva, grupo criminal con presencia en Chihuahua y considerado brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Además de la pena de prisión, un juez le impuso una multa de 378 mil 472 pesos por los delitos acreditados durante el proceso judicial.

De acuerdo con la FGR, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en Tamaulipas de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), acreditó la responsabilidad penal de Noel “N” por delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El historial judicial de Noel “N” se remonta a octubre de 2011, cuando elementos de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lo detuvieron durante un operativo en Sinaloa.

La Fiscalía explicó que la captura ocurrió durante la madrugada, cuando el ahora sentenciado circulaba por la carretera federal Mochis-Culiacán.

En octubre de 2011, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a Noel ‘N’ cuando, de madrugada, circulaba sobre la carretera federal Mochis-Culiacán a bordo de una camioneta tipo Pick Up en la que hallaron un arma de fuego larga, una corta y cargadores”, informó la institución.

Tras su captura, Noel “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, entonces adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el cual inició la averiguación previa y tras reunir el suficiente material probatorio ejerció acción penal en su contra por los ilícitos referidos”, detalló la FGR.

De la extradición en 2019 a su regreso a México

El caso de “El Flaco” también tuvo una etapa fuera de México. En diciembre de 2019, Noel “N” fue entregado en extradición al Gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, el proceso judicial en México continuó. Según la Fiscalía, en mayo de 2021 un juez concedió una orden de reaprehensión en su contra.

La FGR señaló que dicha orden fue cumplimentada tras la intervención de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), que coordinó su deportación controlada hacia territorio mexicano.

En mayo de 2021, la FGR obtuvo de un juez una orden de reaprehensión en su contra, misma que se cumplimentó en junio de 2026 cuando la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, coordinó su deportación controlada a México”, indicó la dependencia.

Tras su llegada al país, Noel “N” fue detenido en la línea fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, y quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional para enfrentar el proceso penal.