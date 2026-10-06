Academia Internacional de Capacitación de Querétaro no tiene autorización: Sheinbaum

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el proyecto impulsado por el gobierno de Querétaro y señaló que cualquier iniciativa que involucre cooperación internacional en materia de seguridad debe cumplir con los procedimientos establecidos por el gobierno federal.

Sheinbaum Pardo explicó que cuando un gobierno estatal pretende contar con la participación de instituciones o agencias extranjeras en tareas de capacitación relacionadas con seguridad, debe solicitar la autorización correspondiente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y sujetarse a la Ley de Seguridad Nacional.

Lo que pedimos a los gobernadores de los estados y al embajador y el gobierno de los Estados Unidos es que se cumplan las leyes mexicanas para todo lo que tenga que ver con la cooperación internacional”, señaló la presidenta.

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la academia de Querétaro no se encuentra entre los proyectos que han recibido la autorización correspondiente y que tampoco ha sido revisada por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, instancia que interviene en los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad.

Presidenta pide a Querétaro seguir procedimientos

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado mostró durante la conferencia un video en el que el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Iován Elías Pérez Hernández, anuncia la Academia Internacional de Capacitación Policial y la participación de instituciones estadounidenses.

Ante ello, la primera presidenta del país insistió en que la cooperación con autoridades extranjeras no puede establecerse al margen de los canales institucionales del gobierno federal.

Cualquier agencia, cualquier institución de Estados Unidos que quiera capacitar en México por razones de seguridad tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Ley de Seguridad Nacional”, remarcó.

La postura de la presidenta ocurre después de que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabezara la colocación de la primera piedra de la academia, en un acto al que acudió el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.