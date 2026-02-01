Abuelito quema pastizal y sufre quemaduras graves en varias partes del cuerpo

Dos hombres que sufrieron quemaduras graves en manos, pies y otras partes del cuerpo, cuando realizaban una quema clandestina de pastizal fueron rescatados por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública a través del Mando Coordinado en Nombre de Dios, Durango.

Fue en las orillas de la carretera federal 45 que va de la ciudad capital a dicho municipio cuando Alejandro Ruiz Castillo, de 40 años de edad, y Francisco Ruiz, de 71 años, realizaban la quema que se estaba extendiendo, cuando de repente el septuagenario se quedó atorado con un alambre de cerca de púas, cuando es alcanzado por las llamas.

Al ver lo sucedido Alejandro acudió de inmediato a auxiliarlo para liberarlo del alambre y esa acción también resultó con quemaduras graves.

Personas que se encontraban en el sitio apoyaron a los heridos y lo agentes de la policía brindaron apoyo en lo que legaban paramédicos de la Cruz Roja, quienes los trasladaron al Hospital General 450 de la ciudad capital.

jcp