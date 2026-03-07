Abaten a “El Pekas” en operativo de seguridad en Hermosillo

La noche del 6 de marzo, alrededor de las 23:00 horas, un operativo encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) culminó con la muerte de Uriel “N”, alias El Pekas, señalado como responsable de múltiples homicidios en la entidad. La acción se llevó a cabo en la colonia Gala Residencial, al sur de Hermosillo, donde se ejecutaba una orden de cateo como parte de las diligencias ministeriales en curso.

El operativo se prolongó por más de una hora y media, con la presencia de decenas de patrullas de los tres niveles de gobierno. En la intervención participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), el Ejército Mexicano y la policía municipal, que brindó apoyo perimetral.

El enfrentamiento armado

De acuerdo con la Fiscalía, al momento de la llegada de los agentes, El Pekas abrió fuego con un fusil de asalto contra los elementos de la AMIC, hiriendo a dos de ellos. Además, accionó una granada en un intento por evitar su captura. Ante la agresión, los policías procedieron a neutralizarlo utilizando la fuerza.

Los dos agentes lesionados fueron trasladados a un hospital de Hermosillo, donde se reportan fuera de peligro y bajo atención médica.

Antecedentes criminales

Las indagatorias señalan que Uriel “N” estaba vinculado con el homicidio de un policía municipal en Hermosillo, así como con otros hechos violentos ocurridos en fechas recientes. Entre ellos, se le relaciona con un asesinato registrado durante un evento masivo celebrado en la capital sonorense en octubre de 2024.

La FGJES informó que en los próximos días dará a conocer de manera amplia los delitos que se le adjudicaban al occiso, considerado un sicario perteneciente a una organización criminal responsable de diversos homicidios en la región.

Diligencias posteriores

Tras el enfrentamiento, personal de Servicios Periciales y de investigación realizó las diligencias correspondientes en el lugar, con el objetivo de integrar los indicios a la carpeta respectiva y continuar con el esclarecimiento de los hechos.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmo que dos elementos resultaron heridos durante el operativo.

“Durante un operativo realizado esta madrugada en Hermosillo, en el que elementos de AMIC resultaron heridos en el cumplimiento de su deber, expreso mi absoluta solidaridad con ellos y sus familias”

También reconoció a los elementos que participan activamente para proteger a la ciudadanía y mantener la paz en Sonora.